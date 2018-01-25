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Bluetooth® un NFC
Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.
MAX Sound tehnoloģija nodrošina tūlītēju zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, maksimāli izmantojot skaļuma sniegumu un nekavējoties radot iespaidīgāko klausīšanās pieredzi, ar vienu pašu pieskārienu pogai. Tās izsmalcinātā elektroniskā shēma kalibrē esošos skaņas un skaļuma iestatījumus, bez kavēšanās pastiprinot zemās frekvences skaņu un skaļumu līdz maksimālajam līmenim bez jebkādiem izkropļojumiem. Gala rezultāts ir gan skaņas spektra, gan skaļuma ievērojams pastiprinājums un spēcīgs audio pastiprinājums, kas bagātinās jebkādu mūziku.
Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskaņot audio saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.
4.5
no 5
12
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
rafał1979
25/01/2018
Polska
swietna
użytkuje ja drugi rok fajny dzwiek i desing ja moge polecic z czystym sumieniem
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX25 Miniwieża Hi-Fi
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX25 Miniwieża Hi-Fi
marcel9040
02/12/2016
Polska
Polecam
Polecam mini wieżę philips fx25 ze względu na jakość wykonania jak i dźwięku w stosunku do ceny , ciężko znaleźć podobny produkt. Jeśli szukasz mini wieży to nie zastanawiaj się kup philips fx25 z funkcją nfc i bluetooth !
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX25 Miniwieża Hi-Fi
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX25 Miniwieża Hi-Fi
kasia19931212
18/05/2015
Polska
bardzo funkcyjny
[Employee of philipsglobal] sprzet jest bardzo fajny i badzo dobrze wyglada i jestem z niego zadowolona
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX25 Miniwieża Hi-Fi
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX25 Miniwieża Hi-Fi