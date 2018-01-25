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  • Iespaidīga skaņa bezvadu tīklā
  • Iespaidīga skaņa bezvadu tīklā
  • Iespaidīga skaņa bezvadu tīklā
  • Iespaidīga skaņa bezvadu tīklā
  • Iespaidīga skaņa bezvadu tīklā
  • Iespaidīga skaņa bezvadu tīklā

Izbeigta ražošana

Mini Hi-Fi sistēma

FX25/12

4.5
| (12) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Iespaidīga skaņa bezvadu tīklā
Straumējiet mūziku bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth®, no jebkuras viedierīces ar NFC tehnoloģiju tūlītējai savienošanai pārī. Dubults pastiprinātājs nodrošina labāku skaņas kvalitāti. un 300W RMS kopējā izvades jauda nepārspējami jaudīgam skanējumam.
Skatīt visas priekšrocības

Iespaidīga skaņa bezvadu tīklā

  • Bluetooth® un NFC

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruņa

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā, izmantojot Bluetooth™ no viedtālruņa

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruņiem, planšetdatoriem vai pat klēpjdatoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

MAX Sound tūlītējam jaudas pastiprinājumam

MAX Sound tūlītējam jaudas pastiprinājumam

MAX Sound tehnoloģija nodrošina tūlītēju zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, maksimāli izmantojot skaļuma sniegumu un nekavējoties radot iespaidīgāko klausīšanās pieredzi, ar vienu pašu pieskārienu pogai. Tās izsmalcinātā elektroniskā shēma kalibrē esošos skaņas un skaļuma iestatījumus, bez kavēšanās pastiprinot zemās frekvences skaņu un skaļumu līdz maksimālajam līmenim bez jebkādiem izkropļojumiem. Gala rezultāts ir gan skaņas spektra, gan skaļuma ievērojams pastiprinājums un spēcīgs audio pastiprinājums, kas bagātinās jebkādu mūziku.

Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai

Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai

Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskaņot audio saturu no portatīviem multivides atskaņotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina priekšrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parocīga, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskaņotājs ar audio sistēmu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

12

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
1

25/01/2018

Polska

Polska

swietna

użytkuje ja drugi rok fajny dzwiek i desing ja moge polecic z czystym sumieniem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX25 Miniwieża Hi-Fi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX25 Miniwieża Hi-Fi

02/12/2016

Polska

Polska

Polecam

Polecam mini wieżę philips fx25 ze względu na jakość wykonania jak i dźwięku w stosunku do ceny , ciężko znaleźć podobny produkt. Jeśli szukasz mini wieży to nie zastanawiaj się kup philips fx25 z funkcją nfc i bluetooth !

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX25 Miniwieża Hi-Fi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX25 Miniwieża Hi-Fi

18/05/2015

Polska

Polska

bardzo funkcyjny

[Employee of philipsglobal] sprzet jest bardzo fajny i badzo dobrze wyglada i jestem z niego zadowolona

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX25 Miniwieża Hi-Fi

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par FX25 Miniwieża Hi-Fi

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.