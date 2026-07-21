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Philips oriģinālais nomaiņas filtrs NanoProtect HEPA
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FY0194/30
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NanoProtect HEPA nodrošina aizsardzību pret vīrusiem, baktērijām, ziedputekšņiem, putekļiem, PM2.5 un mājdzīvnieku blaugznām.
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