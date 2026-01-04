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AC0520/10
Mūsu mazākais gaisa attīrītājs – tīrs gaiss, kompakts izmērs.
Baudi tīru, drošu gaisu mājās un ātri atbrīvojies no alergēniem, baktērijām, vīrusiem, smakām un gāzveida piesārņotājiem. Tas likvidē 99,97 % daļiņu ar minimālu enerģijas patēriņu un troksni. Elegants un kompakts dizains un iebūvēta aromterapijas funkcija.
Attīra telpas līdz 25 m²
Mūsu mazākais attīrītājs
Filtra darbmūžs ir 3 gadi
60 m³/h tīra gaisa ātrums (CADR)
HEPA un aktivētās ogles filtrs
Šis attīrītājs katru stundu (1) atsvaidzina gaisu līdz 25 m² lielās telpās – ideāli piemērots, piemēram, guļamistabām, bērnistabām un mājas birojiem.
3 slāņu filtrēšana – priekšfiltrs, HEPA NanoProtect un aktīvās ogles filtrs – uztver 99,97 % daļiņu līdz pat 0,003 mikronu lielumam (2), kas ir mazākas par mazāko zināmo vīrusu.
Elpo vieglāk ar rūpīgu gaisa attīrīšanu, kas samazina alergēnus, gaisā esošos vīrusus un baktērijas, kā arī kaitīgās gāzes un smakas – droši, bez joniem, ķīmiskām vielām vai ozona emisijām (3–6).
Atsauksmes
(1) Telpas izmērs aprēķināts pie 1 ACH, pamatojoties uz GB/T18801-2022.
(2) No gaisa, kas plūst caur filtru, testēts atbilstoši DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 μm un 0,3 μm iUTA institūtā.
(3) No gaisa, kas plūst caur filtru, testēts ar mājas putekļu ērcītēm, bērza ziedputekšņiem un kaķu alergēniem atbilstoši Austrijas OFI institūta SOP 350.003.
(4) Testēts atbilstoši GB21551.3-2010 ar S. Albus trešās puses laboratorijā.
(5) Mikrobu samazināšanas testa rezultāti ārējā laboratorijā ar gripu (H1N1).
(6) Ārējās GMT laboratorijas tests atbilstoši GB/T 18801-2022 ar TVOC, toluolu un NO2.
(7) Aprēķinātais vidējais rādītājs. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas paradumiem.
(8) Skaņas spiediens, IEC 60704, 1,5 m attālumā.