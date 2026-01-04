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FY1114/10
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Efektīva Nano Protect attīrīšana
0,02 µm* daļiņu filtrēšana
Vienkārša uzstādīšana
Vienkārši izņem filtru no iepakojuma, nomaini ierīcē izmantoto filtru un nospied lietotāja interfeisa atiestatīšanas pogu
Gaisa kvalitātes indikatoros ļauj nekavējoties uzzināt, kad ir laiks nomainīt filtru. Ja filtrs vai ieliktnis netiek ātri nomainīts, ierīce pārtrauc savu darbību, jo tā kļūst neefektīva izlietotā filtra vai ieliktņa dēļ. Tāpēc tas vienmēr nodrošina tīrāku gaisu.
Nano Protect filtrs efektīvi likvidē piesārņotājus, kuru izmērs ir vien 0,02 μm*, ieskaitot smalkus putekļus, putekšņus, putekļu ērces, baktērijas un dažus vīrusus. Ar virsmas platību 1,17 m2 atlocītā veidā tas nodrošina augstas jaudas filtrēšanu. Mazina alergēnus un pasargā no alerģijas simptomiem.
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Atsauksmes
Pārbaudījusi IUTA. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2008. gada mikrobioloģiskā riska novērtējuma ziņojumu putnu gripa, cilvēka gripas vīrusi, leģionellas, hepatīta vīrusi un SARS koronavīruss ir lielāki par 20 nanometriem (0,02 µm).