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  • Standard Product Photo Philips NanoProtect Filter Series 1 FY1114/10
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1
  • Standard Product Photo Philips NanoProtect Filter Series 1 FY1114/10
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1
  • Packaging photograph Philips NanoProtect Filter Series 1

NanoProtect 1. sērijas filtrs

FY1114/10

Ieelpo atšķirību

Efektīva Nano Protect attīrīšana

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Ieelpo atšķirību

  • 0,02 µm* daļiņu filtrēšana

  • Vienkārša uzstādīšana

Filtru ir vienkārši uzstādīt

Vienkārši izņem filtru no iepakojuma, nomaini ierīcē izmantoto filtru un nospied lietotāja interfeisa atiestatīšanas pogu

Gaisa kvalitātes indikatora brīdinājums

Gaisa kvalitātes indikatora brīdinājums

Gaisa kvalitātes indikatoros ļauj nekavējoties uzzināt, kad ir laiks nomainīt filtru. Ja filtrs vai ieliktnis netiek ātri nomainīts, ierīce pārtrauc savu darbību, jo tā kļūst neefektīva izlietotā filtra vai ieliktņa dēļ. Tāpēc tas vienmēr nodrošina tīrāku gaisu.

Efektīvi likvidē piesārņotājus ar Nano Protect filtru

Efektīvi likvidē piesārņotājus ar Nano Protect filtru

Nano Protect filtrs efektīvi likvidē piesārņotājus, kuru izmērs ir vien 0,02 μm*, ieskaitot smalkus putekļus, putekšņus, putekļu ērces, baktērijas un dažus vīrusus. Ar virsmas platību 1,17 m2 atlocītā veidā tas nodrošina augstas jaudas filtrēšanu. Mazina alergēnus un pasargā no alerģijas simptomiem.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pārbaudījusi IUTA. Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) 2008. gada mikrobioloģiskā riska novērtējuma ziņojumu putnu gripa, cilvēka gripas vīrusi, leģionellas, hepatīta vīrusi un SARS koronavīruss ir lielāki par 20 nanometriem (0,02 µm).