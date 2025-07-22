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  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
  • Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus

5000. sērija“Divi vienā” gaisa sausinātājs un attīrītājs

DE5305/11

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus
Ar vienu ierīci atjaunojiet optimālu mitruma līmeni un likvidējiet gaisā esošos piesārņotājus. Pasargājiet savu mājokli un ģimeni no pelējuma, miltrasas, baktērijām un vīrusiem un baudiet veselīgu, tīru gaisu — tikai ar vienu pogas skārienu.
Skatīt visas priekšrocības

Divējāda darbība. Divkārša aizsardzība.

Ideāls mitruma līmenis un tīrs gaiss vienlaikus

  • Sausina gaisu līdz 26,5 L/d.

  • Attīra, spēcīga filtr.: 270 m3/h (CADR)

  • HEPA NanoProtect filtrs

  • Viedi pielāgojas telpu gaisa kvalitātei

  • Videi draudzīgs, bet jaudīgs

Mazina mitrumu, novērš pelējumu un likvidē nepatīkamas smakas

Mazina mitrumu, novērš pelējumu un likvidē nepatīkamas smakas

Radīts, lai ātri atjaunotu veselīgu iekštelpu klimatu. Efektīvi mazina mitrumu, likvidē pelējumu, miltrasu, kondensātu un nepatīkamas smakas. Novērš alergēnu vairošanos un aizsargā mājokli pret mitruma izraisītiem bojājumiem.

Savāc līdz 26,5 L/d. (1) jeb 48 ūdens pudeles (2)

Savāc līdz 26,5 L/d. (1) jeb 48 ūdens pudeles (2)

Savāc līdz 14,2 litriem gaisa mitruma dienā, ideāli piemērots telpām ar platību līdz 137 m³ (3). Tikai 17 minūtēs samazina mitrumu no neveselīga 90% līmeņa līdz patīkamam 60% līmenim (4). Lielā 4 L tvertne nodrošina ilgāku darbību bez biežas iztukšošanas.

Likvidē piesārņotājus 11 minūtēs

Likvidē piesārņotājus 11 minūtēs

Ar spēcīgo filtrācijas ātrumu 270 m3/h (CADR) (5) 48 m2 telpu var attīrīt 14 minūtēs (6). Iznīcina līdz 99,9% gaisā esošo vīrusu, piemēram, H1N1 (gripu) (7), un baktēriju (8) Uztver līdz 99,99% gaisā esošo putekļu ērcīšu, putekšņu, kaķu alergēnu vai pelējuma sporu (9), kas izraisa alerģiju vai siena drudža simptomus (10)

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

22/07/2025

България

България

Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍

Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.

Plusi

Добро качество.

Mīnusi

За сега няма.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

18/07/2025

България

България

Продукта е уникален !

Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

21/05/2025

България

България

Отличен уред, много тих и ефективен,

Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!

Plusi

Тих и функционален

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. (1) Pārbaudījusi sertificēta trešā puse saskaņā ar standartu GB/T19411-2003 35 °C temperatūrā ar 90% relatīvo gaisa mitrumu (RH).

  2. (2) Aprēķināts pēc RH rādītāja, kas dalīts ar standarta dzeramā ūdens pudeles tilpumu 550 ml.

  3. (3) Atbilstošā gaisa sausināšanas platība aprēķināta saskaņā ar standartu JEM1411:1998 (mūsdienīgu betona dzīvokļu ēku kategorija) ar telpas griestu augstumu 2,5 m

  4. (4) Aprēķināts: 20 m3, no 60% RH 27 °C temperatūrā, pārbaudīts neatkarīgā ārējā laboratorijā saskaņā ar standartu GB/T 19411-2003. Rezultāti var atšķirties dabiskās ventilācijas, mitruma izdalīšanās/absorbcijas un temperatūras atšķirību dēļ.

  5. (5) Testējusi sertificēta trešā puse saskaņā ar standartu GB/T18801-2022

  6. (6) Aprēķināts saskaņā ar standartu GB/T18801:2022, gaisam, kas izplūst caur filtru 48 m3 lielā telpā, CADR 270 m3/h

  7. (7) Testējusi sertificēta trešā puse saskaņā ar standartu GB/T18801-2022 kamerā ar platību 30 m3, izmantojot turbo ātrumu attīrīšanas režīmā 1 h.

  8. (8) Testējusi sertificēta trešā puse saskaņā ar standartu GB21551.3-2010, ar S. Albus 30 m3 kamerā, izmantojot turbo ātrumu attīrīšanas režīmā 1 h.

  9. (9) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, testēts ar mājas putekļu ērcītēm, bērzu putekšņiem un kaķa alergēniem saskaņā ar Austrijas OFI institūta SOP 350.003

  10. (10) Alerģiskais rinīts un tā ietekme uz astmu (ARIA), 2008, autors ir Ž. Boskē (J. Bousquet) un apt. 50 citi vadošie eksperti; žurnāls Allergy 2008: 63 (papild. 86): 8–160

  11. (11) No gaisa, kas izplūst caur filtru, testēts atbilstoši DIN71460 ar NaCI aerosolu 0,003 um, IUTA

  12. (12) Salīdzinājumā ar dabisko veļas žāvēšanu telpās, Philips veikta pārbaude.

  13. (13) Testēts ar 20 sintētiska materiāla T krekliem, Philips veikta pārbaude

  14. (14) Atkarībā no gaisa kvalitātes un lietošanas biežuma

  15. (15) Aprēķināts: R134a (1.300) un R290 (&lt; 3) globālās sasilšanas potenciāls