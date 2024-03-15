ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

Philips oriģinālais nomaiņas filtrs Trīs vienā

Atbalsts

Philips oriģinālais nomaiņas filtrsTrīs vienā

FY2180/30

Philips oriģinālais nomaiņas filtrs Trīs vienā

Doties uz veikalu

Piesakieties vai izveidojiet kontu

Reģistrē savu produktu

Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.

Reģistrēties tūlīt

Rokasgrāmatas un dokumentācija

Eco passport Philips Series 3 Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF fails, 213.9 kB
  • 15 March 2024

3 slāņu filtrēšana ar NanoProtect HEPA filtru, aktīvās ogles filtru un priekšfiltru aizsargā pret baktērijām, putekšņiem, putekļiem, PM2.5, mājdzīvnieku blaugznām un gāzēm.

  • PDF fails
  • 13 August 2025

Sazinies ar mums

Mēs labprāt tev palīdzēsim