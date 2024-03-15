10% atlaide pirmajam pasūtījumam
30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Interneta veikals
Gaisa attīrītājs un gaisa mitrinātājs
Visas sērijas
Philips oriģinālais nomaiņas filtrs Trīs vienā
Atbalsts
FY2180/30
Doties uz veikalu
Piesakieties vai izveidojiet kontu
Tev būs tūlītēja piekļuve rokasgrāmatām, īpaši tev pielāgotam atbalstam un citām iespējām. Turklāt tas ir ātri un vienkārši.
Eco passport Philips Series 3 Nano Protect Filter - English (US)
3 slāņu filtrēšana ar NanoProtect HEPA filtru, aktīvās ogles filtru un priekšfiltru aizsargā pret baktērijām, putekšņiem, putekļiem, PM2.5, mājdzīvnieku blaugznām un gāzēm.
Sazinies ar mums
Mēs labprāt tev palīdzēsim