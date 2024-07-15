ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Oriģinālais filtrs 3000i sērijas gaisa attīrītājiem
  • Oriģinālais filtrs 3000i sērijas gaisa attīrītājiem
  • Oriģinālais filtrs 3000i sērijas gaisa attīrītājiem
  • Oriģinālais filtrs 3000i sērijas gaisa attīrītājiem
  • Oriģinālais filtrs 3000i sērijas gaisa attīrītājiem
  • Oriģinālais filtrs 3000i sērijas gaisa attīrītājiem
  • Oriģinālais filtrs 3000i sērijas gaisa attīrītājiem
  • Oriģinālais filtrs 3000i sērijas gaisa attīrītājiem
  • Oriģinālais filtrs 3000i sērijas gaisa attīrītājiem
  • Oriģinālais filtrs 3000i sērijas gaisa attīrītājiem

Philips oriģinālais nomaiņas filtrsHEPA NanoProtect un aktīvās ogles filtrs

FY3430/30

5
| (1) Apskats
Oriģinālais filtrs 3000i sērijas gaisa attīrītājiem
Oriģinālie gaisa attīrītāja rezerves filtri: “trīs vienā” HEPA NanoProtect, aktīvā oglekļa filtrs un priekšfiltrs aizsardzībai pret piesārņojumu, ziedputekšņiem, putekļiem, mājdzīvnieku izraisītām alerģijām un vīrusu daļiņām.
Skatīt visas priekšrocības

Efektīvi uztver 99,9% nanodaļiņu (1)

Oriģinālais filtrs 3000i sērijas gaisa attīrītājiem

  • Saderīgs ar 3000i sērijas ierīcēm

  • Iepakojumā 1 filtrs

  • Darbmūžs ir 3 gadi

  • Oriģinālais Philips filtrs

Saderīgs ar Philips 3000i sērijas ierīcēm

Saderīgs ar Philips 3000i sērijas ierīcēm

Maiņas filtri Philips 3000i sērijas gaisa attīrītājiem: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Informāciju par gaisa attīrītāja modeli var apskatīt ierīces apakšā.

Ilgi kalpojoši filtri līdz 3 gadiem.

Ilgi kalpojoši filtri līdz 3 gadiem.

Filtri nodrošina optimālu filtrēšanas veiktspēju līdz trim gadiem (2), samazinot izmaksas un vienkāršojot apkopi. Lai panāktu optimālu filtrēšanas veiktspēju, regulāri jāmaina priekšfiltrs.

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālais Philips filtrs nodrošina labāko rezultātu

Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr jāizmanto Philips filtrs.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

5.0

no 5

1

Apskats

4
3
2
1

15/07/2024

Україна

Україна

Очищувач повітря

Покращує якість повітря, знижуючи ризик алергії. Дуже задоволені .

Plusi

Все подобається

Mīnusi

Немає такого

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. 1) No gaisa, kas izplūst caur filtru, testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 um un 0,3 um, iUTA institūtā.

  2. 2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas.