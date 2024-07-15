30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
FY3430/30
Saderīgs ar 3000i sērijas ierīcēm
Iepakojumā 1 filtrs
Darbmūžs ir 3 gadi
Oriģinālais Philips filtrs
Maiņas filtri Philips 3000i sērijas gaisa attīrītājiem: AC3033, AC3036, AC3039, AC3055, AC3058, AC3059. Informāciju par gaisa attīrītāja modeli var apskatīt ierīces apakšā.
Filtri nodrošina optimālu filtrēšanas veiktspēju līdz trim gadiem (2), samazinot izmaksas un vienkāršojot apkopi. Lai panāktu optimālu filtrēšanas veiktspēju, regulāri jāmaina priekšfiltrs.
Oriģinālie filtri ir konstruēti tā, lai nevainojami atbilstu tieši Philips ierīcēm. Lai nodrošinātu optimālu veiktspēju, vienmēr jāizmanto Philips filtrs.
5.0
no 5
1
Apskats
Candy 24
15/07/2024
Україна
Очищувач повітря
Покращує якість повітря, знижуючи ризик алергії. Дуже задоволені .
Plusi
Все подобається
Mīnusi
Немає такого
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Очищувач повітря серії 3000i FY3430/30 Фільтр NanoProtect HEPA
1) No gaisa, kas izplūst caur filtru, testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 um un 0,3 um, iUTA institūtā.
2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas.