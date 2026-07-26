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Philips oriģinālais nomaiņas filtrs HEPA NanoProtect filtrs

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Philips oriģinālais nomaiņas filtrsHEPA NanoProtect filtrs

FY3433/10

Philips oriģinālais nomaiņas filtrs HEPA NanoProtect filtrs

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Rokasgrāmatas un dokumentācija

NanoProtect HEPA nodrošina aizsardzību pret vīrusiem, baktērijām, ziedputekšņiem, putekļiem, PM2.5 un mājdzīvnieku blaugznām.

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  • 26 July 2026

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