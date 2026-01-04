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FY3435/00
Philips NanoCloud tehnoloģija ir sertificēta kā higiēniski droša. Ir pierādīts, ka tā ļauj gaisā atgriezties par 99% mazāk baktēriju salīdzinājumā ar ultraskaņas mitrinātājiem.
Viedais dizains ļauj viegli notīrīt un apkopt mitrināšanas filtru. Vienkārši izvelciet filtru kopā ar filtra riteni no riteņa atbalsta un noskalojiet mitrināšanas filtru tekošā ūdenī.
Gaisa kvalitātes indikatoros ļauj nekavējoties uzzināt, kad pienācis laiks nomainīt filtru. Ja filtrs ātri netiek nomainīts, ierīce pārtrauc savu darbību. Rotējošais filtrs nekad nav saskarē ar ūdeni, tas pārstās griezties, kad beigsies ūdens vai tiks sasniegts iepriekš iestatītais mitruma līmenis, kamēr ventilators turpinās darboties attīrīšanas režīmā un izžāvēs filtru. Tāpēc tas jums vienmēr nodrošina veselīgāku gaisu.
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