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  • Standard Product Photo Philips NanoCloud Humidification Wick

NanoCloud mitrināšanas filtrs

FY5156/10

Ieelpo atšķirību

Izcila NanoCloud mitrināšana

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Ieelpo atšķirību

  • NanoCloud tehnoloģija

  • Viegla tīrīšana

Mitrināšanas filtra viegla tīrīšana

Viedais dizains ļauj viegli notīrīt un apkopt mitrināšanas filtru. Vienkārši izvelciet filtru kopā ar filtra riteni no riteņa atbalsta un noskalojiet mitrināšanas filtru tekošā ūdenī.

Gaisa kvalitātes indikatora brīdinājums, ka nepieciešama filtra nomaiņa

Gaisa kvalitātes indikatoros ļauj nekavējoties uzzināt, kad pienācis laiks nomainīt filtru. Ja filtrs ātri netiek nomainīts, ierīce pārtrauc savu darbību. Rotējošais filtrs nekad nav saskarē ar ūdeni, tas pārstās griezties, kad beigsies ūdens vai tiks sasniegts iepriekš iestatītais mitruma līmenis, kamēr ventilators turpinās darboties attīrīšanas režīmā un izžāvēs filtru. Tāpēc tas jums vienmēr nodrošina veselīgāku gaisu.

Nepaliek balti putekļi, nepaliek mitri plankumi

Philips NanoCloud neredzamā ūdens migla jūsu istabā nerada baltu putekļu vai mitrus plankumus.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
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  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Atrunas

  1. Pārbaudīta Staphylococcus Albus un MS2 vīrusa klātbūtne, antibakteriālās īpašības pārbaudītas saskaņā ar standartu GB21551.3, izmantojot Staphylococcus Albus ar sākotnējo koncentrāciju 1*105 cfu/m3