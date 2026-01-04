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FY6172/30
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Divi izcila materiāla filtri, kas nodrošina nepārspējamu divkāršu daļiņu noņemšanu. Izfiltrē 99,97% 0,3 μm daļiņu, tajā skaitā parastos alergēnus, putekļus, piesārņojumu, baktērijas un dažus vīrusus.
Likvidē 99,97% 0,3 µm daļiņu*
Likvidē 20 nm** lielas UFP.
87 optimizētu ieloču konstrukcija kopā ar vācu Hankel karsto kausēšanu, izveidojot vairāk nekā 400 stabilas filtra sekcijas, nesalocītā veidā tas aptver apmēram 2,3 m3 lielu laukumu. Augstas kvalitātes filtra izolācija nodrošina stingru filtra fiksāciju un blīvējumu, ne tikai novērš noplūdi, un nodrošina viss gaisa plūsmu caur filtru, bet arī samazina troksni.
Īpašais kārtainais materiāls nodrošina īpašas filtrēšanas tehnoloģijas kombināciju, kas uztver plašu daļiņu izmēru diapazonu. Mehāniskie un inerciālie līdzekļi uztver lielākas daļiņas, kas pārsniedz ~0,5 mikronus, un difūzijas un elektrostatiskais mehānisms efektīvi uztver ultrasīkas daļiņas, kuru izmērs ir vien 20 nm.
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