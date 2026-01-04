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  • Standard Product Photo Philips NanoProtect HEPA filter FY6172/30
  • Packaging photograph Philips NanoProtect HEPA filter
  • Standard Product Photo Philips NanoProtect HEPA filter FY6172/30
  • Packaging photograph Philips NanoProtect HEPA filter

Izbeigta ražošana

NanoProtect HEPA filtrs

FY6172/30

Ieelpo atšķirību

Divi izcila materiāla filtri, kas nodrošina nepārspējamu divkāršu daļiņu noņemšanu. Izfiltrē 99,97% 0,3 μm daļiņu, tajā skaitā parastos alergēnus, putekļus, piesārņojumu, baktērijas un dažus vīrusus.

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Divkārša veiktspēja, divkārša pārliecība

Ieelpo atšķirību

  • Likvidē 99,97% 0,3 µm daļiņu*

  • Likvidē 20 nm** lielas UFP.

Inovatīva struktūra un process, lai izveidotu izcilu filtru

87 optimizētu ieloču konstrukcija kopā ar vācu Hankel karsto kausēšanu, izveidojot vairāk nekā 400 stabilas filtra sekcijas, nesalocītā veidā tas aptver apmēram 2,3 m3 lielu laukumu. Augstas kvalitātes filtra izolācija nodrošina stingru filtra fiksāciju un blīvējumu, ne tikai novērš noplūdi, un nodrošina viss gaisa plūsmu caur filtru, bet arī samazina troksni.

Īpašais kārtainais materiāls nodrošina īpašu filtrēšanas tehnoloģiju

Īpašais kārtainais materiāls nodrošina īpašas filtrēšanas tehnoloģijas kombināciju, kas uztver plašu daļiņu izmēru diapazonu. Mehāniskie un inerciālie līdzekļi uztver lielākas daļiņas, kas pārsniedz ~0,5 mikronus, un difūzijas un elektrostatiskais mehānisms efektīvi uztver ultrasīkas daļiņas, kuru izmērs ir vien 20 nm.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā