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Philips oriģinālais nomaiņas filtrs Trīs vienā
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FYM220/30
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3 slāņu filtrēšana ar NanoProtect HEPA filtru, aktīvās ogles filtru un priekšfiltru aizsargā pret baktērijām, putekšņiem, putekļiem, PM2.5, mājdzīvnieku blaugznām un gāzēm.