Sākotnējais Philips filtrs tika izstrādāts vienlaikus ar ierīci, un tie ir ideāli saskaņoti. Tādējādi tiek nodrošināta nepārtraukta un vienmērīga ierīces darbība.
Philips iebūvētais filtrs “trīs vienā” nodrošina pastāvīgu aizsardzību un garantē optimālu filtrēšanu līdz 12 mēnešiem. (1)
Jūsu Philips ierīce norāda, kad jātīra priekšfiltrs un kad pienācis laiks nomainīt filtru, un tam nav nepieciešama pat minūte. Tādēļ ierīces uzturēšana ir viegla, vienlaikus nodrošinot vienmēr tīru, veselīgu gaisu.
Kazimieras
15/10/2025
Lietuva
Verificēts pircējs
Excellent
Puikus prietaisas,tylus,valdomas iš telefono.Nenuvylė. Rekomenduoju.
Plusi
Excellent
Mīnusi
Dydokas
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 serijos „Air Performer“ AMF765/10 Oro valytuvas ir ventiliatorius „du viename“
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par 7000 serijos „Air Performer“ AMF765/10 Oro valytuvas ir ventiliatorius „du viename“
Smakoszkawy
11/08/2023
Polska
Oczyszczacz mnie uratował
Jestem alergikiem i odkąd pamiętam zawsze miałam problemy z zatkanym nosem, a gdy pojawił się u mnie ten oczyszczacz mogę w końcu normalnie oddychać. Podoba mi się wizualnie i kolorystycznie idealnie komponuje się do mojego wnętrza. Tryby działania są rewelacyjne, szczególnie ten nocny, ponieważ pracuje wtedy bardzo cicho. Funkcja czasu czy planowania pracy też są genialne, dodam, że aplikacja wysyła powiadomienia jeśli coś się dzieje z jakością powietrza. Tak jak brzmi tytuł, tak oczyszczacz mnie uratował i w końcu mogę normalnie funkcjonować :)
Plusi
Wybór trybów, funkcja czasu i planowania pracy, blokada rodzicielska
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PHILIPS Air Performer serii 7000 AMF765/10 Oczyszczacz 2w1 z funkcją wentylatora
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PHILIPS Air Performer serii 7000 AMF765/10 Oczyszczacz 2w1 z funkcją wentylatora
lehuhi90
04/08/2023
Polska
Świetny dla rodzin z dziećmi !
Jako mama dwójki małych dzieci stawiam na ich zdrowie. Korzystając z oczyszczacza mam pewność, że nie narażam ich na oddychanie roztoczami kurzu, bakteriami czy szkodliwym smogiem. A różnica w jakości powietrza zauważalna jest od pierwszego włączenia. Oczyszczacz pracuje cicho, a w trybie nocnym jest właściwie niesłyszalny. Podczas gotowania korzystam z niego w kuchni i pochłania nieprzyjemne zapachy w jednej chwili. Jako, że jest to urządzenie 2w1 w upalne dni korzystamy z funkcji wentylatora, który daje przyjemne uczucie chłodu. Świetnym rozwiązaniem jest możliwość ustawienia obrotu, aż do 350 stopni co daje Nam możliwość chłodzenia i oczyszczania całych pomieszczeń. Uważam, że jest to wręcz niezbędne urządzenie zwłaszcza dla alergików, rodzin z dziećmi czy posiadaczy zwierząt. Bardzo serdecznie polecam.
Plusi
funkcja wentylatora, obrotowość, wydajność, skuteczność
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PHILIPS Air Performer serii 7000 AMF765/10 Oczyszczacz 2w1 z funkcją wentylatora
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par PHILIPS Air Performer serii 7000 AMF765/10 Oczyszczacz 2w1 z funkcją wentylatora
(1) Ieteicamo kalpošanas laiku aprēķina, pamatojoties uz Philips produktu vidējo lietošanas laiku un PVO datiem par piesārņojuma līmeni pilsētā. Faktisko kalpošanas laiku ietekmē lietošanas vide un biežums.
(2) Attiecas tikai uz tām valstīm, kurās ir Philips veikals.
(3) Aprēķināts saskaņā ar testa standartu NRCC-54013, izmantojot cigarešu dūmus; CADR testēts saskaņā ar standartu GB/T18801-2015.
(4) No gaisa, kas izplūst cauri filtram, ar NaCl aerosolu testējusi trešās puses laboratorija
(5) Philips gaisa attīrītājiem ir lielāks tīra gaisa padeves ātrums un augstāka energoefektivitāte ar NanoProtect HEPA filtru nekā ar HEPA H13 filtru, testēts saskaņā ar GB/T 18801