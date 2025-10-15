Od pewnego czasu jestem użytkowniczką Air Performer marki Philips i jestem bardzo zadowolona! Urządzenie oprócz tego, że oczyszcza powietrze w pomieszczeniu to dodatkowo chłodzi je lub grzeje! To jest naprawdę przydatna funkcja tym bardziej w obecne letnie upały. W moim pokoju który znajduje się blisko poddasza, latem bywa około 27 stopni a dzięki opcji chłodzenia, urządzenie potrafi w kilka minut zmniejszyć te temperaturę do nawet 23 stopni. To co odkryłam ostatnio to funkcja obracania się urządzenia a dodatkowo sami wybieramy czy maszyna ma się obracać o 45 stopni czy więcej! Jako alergiczka okres wiosenno-letni jest dla mnie katorgą a oczyszczone powietrze w pokoju zbawieniem! Urządzenie steruje się poprzez dołączony pilot bądź można połączyć je ze swoim telefonem co znacznie ułatwia użytkowanie! Szczerze mogę polecić Air Performer marki Philips każdemu!