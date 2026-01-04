Jauns
FYM970/30
Saderīgs ar 9000. sērijas Air Performer
Komplektā ir 2 pusloka filtri
Darbmūžs ir 3 gadi
Oriģinālais Philips filtrs
Nomaiņas attīrīšanas filtrs Philips Air Performer "četri vienā" ierīcēm: AMF970. Modeļa numuru var atrast ierīces apakšā.
Šis oriģinālais attīrīšanas filtrs nodrošina pastāvīgu aizsardzību līdz pat 3 gadiem (2), atvieglojot apkopi un samazinot izmaksas. Ierīce aprēķina filtra kalpošanas laiku un brīdina, kad nepieciešama nomaiņa.
Apkope ir vienkārša, pateicoties ērtajai atbrīvošanas sistēmai. Vienkārši atbloķē, izņem un notīri vai nomaini filtru dažās sekundēs.
1) No gaisa, kas izplūst caur filtru; testēts atbilstoši standartam DIN71460 ar NaCl aerosolu 0,003 um un 0,3 um, iUTA institūtā.
2) Aprēķinātā vidējā vērtība. Filtra kalpošanas laiks ir atkarīgs no gaisa kvalitātes un lietošanas paradumiem.