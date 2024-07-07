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Papildu tvaiks līdz pat 90 g
Nepiedegoša gludināšanas virsma
Apkaļķošanās novēršana
Īpaši lielā 220 ml ūdens tvertne ir mazāk reižu atkārtoti jāuzpilda, tāpēc var izgludināt vairāk apģērba vienā reizē.
Tvaika gludekli var izmantot ar parastu krāna ūdeni, un kaļķa tīrīšanas slēdzis ļauj viegli iztīrīt gludeklī uzkrātās katlakmens nogulsnes. Ja tiek izmantots parasts krāna ūdens, lai saglabātu Philips tvaika gludekļa sniegumu, kaļķa tīrīšanas funkcija jālieto reizi mēnesī.
Godalgas
4.8
no 5
42
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Renault 2017
07/07/2024
Україна
Verificēts pircējs
Задоволений якісним продуктом
Дуже якісна продукція, рекомендую, задоволений товаром
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1742/40 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1742/40 Парова праска
Aleksis24
15/06/2024
Україна
Verificēts pircējs
Чудове співвідношення якості та ціни
Легка, зручна у використанні праска. Чудовий варіант в цьому ціновому діапазоні!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1742/40 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1742/40 Парова праска
vakylla
18/01/2024
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Гарна праска.
Дуже зручна праска. Легка, прасує гарно всі речі. Дружина задоволенна на всі 100 відсотків.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1742/40 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1742/40 Парова праска
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