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Izbeigta ražošana

EasySpeedTvaika gludeklis

GC1750/20

4.8
| (42) Atsauksmes | 95% ieteica šo produktu

1 godalga

Viegli un efektīvi
EasySpeed gludeklis atvieglo gludināšanas procesu, nodrošinot pietiekami daudz tvaika grūti izgludināmu burzījumu likvidēšanai, keramisku gludināšanas virsmu, kas viegli slīd pa jebkādu audumu un ir noturīga pret skrāpējumiem, un Calc Clean funkciju ilglaicīgam sniegumam.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

4 tvaika iestatījumi labākam gludināšanas rezultātam

Viegli un efektīvi

  • Papildu tvaiks līdz pat 100 g

  • Keramikas gludināšanas virsma

  • Pilienapture

220 ml ūdens tvertne ilgākai gludināšanai

220 ml ūdens tvertne ilgākai gludināšanai

Īpaši lielā 220 ml ūdens tvertne ir mazāk reižu atkārtoti jāuzpilda, tāpēc var izgludināt vairāk apģērba vienā reizē.

Iebūvētais ūdens izsmidzinātājs vienmērīgi samitrina audumu

Iebūvētais ūdens izsmidzinātājs vienmērīgi samitrina audumu

Izsmidzinātāja funkcija rada smalku migliņu, kas vienmērīgi mitrina audumu, ļaujot vieglāk izgludināt burzījumus.

Lielāka gludināšanas virsma ļauj izgludināt vairāk ar vienu pieskārienu*

Lielāka gludināšanas virsma ļauj izgludināt vairāk ar vienu pieskārienu*

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.8

no 5

42

Atsauksmes

95%

ieteica šo produktu

2

07/07/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Задоволений якісним продуктом

Дуже якісна продукція, рекомендую, задоволений товаром

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1742/40 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1742/40 Парова праска

15/06/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Чудове співвідношення якості та ціни

Легка, зручна у використанні праска. Чудовий варіант в цьому ціновому діапазоні!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1742/40 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1742/40 Парова праска

18/01/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Гарна праска.

Дуже зручна праска. Легка, прасує гарно всі речі. Дружина задоволенна на всі 100 відсотків.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1742/40 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par EasySpeed GC1742/40 Парова праска

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