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  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles

Hibrīdais gludeklis un tvaicētājsOneTurn

GC213/50

5
| (3) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
Philips OneTurn hibrīdais gludeklis-tvaicētājs nodrošina jaudīgu un precīzu gludināšanu bez dēļa, gaidīšanas un ūdens pleķiem.¹ Ar šo eleganto un ērti izmantojamo ierīci var iegūt nevainojami izgludinātu apģērbu divreiz ātrāk.²
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Inovatīva tehnoloģija gludam rezultātam divreiz ātrāk²

Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles

  • Maksimālas ērtības bez liekām pūlēm

  • Gluži kā ar gludekli, bet vieglāks un mazāks

  • Viens pagrieziens divām funkcijām un neierobežotai brīvībai

  • Pagriežama galva precīzai vai ātrai gludināšanai. Izvēlies piemērotāko!

  • Kompakts un elegants dizains, kas iederēsies jebkurā mājoklī

Gatavs lietošanai dažās sekundēs – ātri, ērti un bez gludināmā dēļa.

Gatavs lietošanai dažās sekundēs – ātri, ērti un bez gludināmā dēļa.

Pietiekami jaudīgs pilnvērtīgai gludināšanai, bet dažu sekunžu laikā arī gatavs ātrai apģērbu atsvaidzināšanai – kompaktais Philips OneTurn vienkāršo apģērbu kopšanu. Nevainojami izgludināts apģērbs, kad vien tas nepieciešams – bez sagatavošanas un gaidīšanas. Izstrādāts ātrumam un elastībai, tas komplektā ietver ērto StyleMat – vieglu, salokāmu gludināšanas paklājiņu, ko var izmantot gan vertikāli, gan horizontāli. Tā daudzslāņu konstrukcija palīdz regulēt siltumu un mitrumu lietošanas laikā, radot praktisku gludināšanas virsmu neatkarīgi no tā, vai izvēlies tvaicēt vai gludināt.⁶

Gluži kā ar gludekli, bet vieglāks un mazāks

Gluži kā ar gludekli, bet vieglāks un mazāks

Pilnvērtīga gludināšana, bet bez tvaika gludekļa ierastā lielā izmēra. Mūsu inovatīvā tehnoloģija nodrošina jaudīgu, vienmērīgu tvaika padevi bez ūdens pleķiem¹, garantējot nevainojamu rezultātu uz jebkura auduma – no smalka zīda līdz biezai kokvilnai.

Ar vienu kustību var ērti pārslēgties no gludināšanas horizontāli uz vertikālu tvaicēšanu

Ar vienu kustību var ērti pārslēgties no gludināšanas horizontāli uz vertikālu tvaicēšanu

Nevainojami izgludināts un maigi ar tvaiku apstrādāts apģērbs – tas viss ar vienu vieglu ierīci. Ērti ar vienu kustību pārslēdzies no gludināšanas horizontāli biezākiem apģērbiem uz vertikālu tvaicēšanu smalkiem audumiem. Vienmērīga tvaika padeve (45 g/min) jebkurā leņķī nodrošina lielisku rezultātu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

3

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

22/07/2026

Latvija

Latvija

Gludina visu

Labs gludeklis. Ātri visu var izgludināt nenoņemot no pakaramā, taču, krekliem gan labāk izmantot parastà gludekļa funkciju. Praktiski, ka ar vienu ierīci var gludināt gan kā ar klasisko gludekli, gan kā ar tvaika gludekli. Iesaku šo produktu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-05-12

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-05-12

21/07/2026

Latvija

Latvija

Iesaku!

Ļoti praktisks un ērts gludeklis. Patīk, ka ir gan tradicionālā gludekļa funkcija, gan apģērba tvaicētāja funkcija vienā ierīcē!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-07-07

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-07-07

15/06/2026

Latvija

Latvija

Praktisks un efektīvs

Esmu ļoti apmierināta ar šo pirkumu. Brīnišķīgs palīgs cilvēkiem, kuriem svarīgi, lai apģērbs vienmēr izskatās labi un nav saņurcīts, taču pats gludināšanas process šķiet apgrūtinošs. Šī ierīce lieliski apvieno parastā gludekļa un tvaicētāja funkcijas. Ļoti ērti, ka var gan ātri iztvaicēt saburzītu kleitu tieši uz pakaramā, gan arī izgludināt drēbes uz gludināmā dēļa. Lielisks ieguvums ikdienā, kas patiešām ietaupa laiku!

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-06-11

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hibrīdais gludeklis un tvaicētājs GC213/10 OneTurn

Date of Use 2026-06-11

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Atrunas

  1. ¹ Paredzēts parastai lietošanai mājsaimniecībā. Regulāra apkope ir būtiska optimālai darbībai – nepieciešama periodiska skalošana

  2. ² Salīdzinot ar Philips tvaika gludekļiem ar vidējo svaru 2 kg un uzsilšanas laiku aptuveni 2 minūtes

  3. ³ Ieteicams izmantot skalošanas funkciju reizi mēnesī, lai saglabātu labu tvaika padevi. Ja mājsaimniecībā ir ciets ūdens, funkcija jāizmanto biežāk

  4. ⁴ Pamatojoties uz tvaika padevi, salīdzinot ar Philips tvaika gludekli (DST6120) noklusējuma režīmā

  5. ⁵ 1800 W pie 240 V

  6. ⁶ Izmanto paklājiņu tikai uz līdzenas, karstumizturīgas un tvaika izturīgas virsmas. Tvaiks var sabojāt vai izraisīt noteiktu materiālu apdares vai mēbeļu krāsas izmaiņas