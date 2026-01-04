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  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
  • Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles

Hibrīdais gludeklis un tvaicētājsOneTurn

GC215/20

Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles
Philips OneTurn hibrīdais gludeklis-tvaicētājs nodrošina jaudīgu un precīzu gludināšanu bez dēļa, gaidīšanas un ūdens pleķiem.¹ Ar šo eleganto un ērti izmantojamo ierīci var iegūt nevainojami izgludinātu apģērbu divreiz ātrāk.²
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Inovatīva tehnoloģija gludam rezultātam divreiz ātrāk²

Gluži kā ar gludekli un bez liekas piepūles

  • Maksimālas ērtības bez liekām pūlēm

  • Gluži kā ar gludekli, bet vieglāks un mazāks

  • Viens pagrieziens divām funkcijām un neierobežotai brīvībai

  • Pagriežama galva precīzai vai ātrai gludināšanai. Izvēlies piemērotāko!

  • Kompakts un elegants dizains, kas iederēsies jebkurā mājoklī

Gatavs lietošanai dažās sekundēs – ātri, ērti un bez gludināmā dēļa.

Gatavs lietošanai dažās sekundēs – ātri, ērti un bez gludināmā dēļa.

Pietiekami jaudīgs pilnvērtīgai gludināšanai, bet dažu sekunžu laikā arī gatavs ātrai apģērbu atsvaidzināšanai – kompaktais Philips OneTurn vienkāršo apģērbu kopšanu. Nevainojami izgludināts apģērbs, kad vien tas nepieciešams – bez sagatavošanas un gaidīšanas. Mīkstais paliktnis ar gludināšanas dēlim līdzīgu formu, lielu virsmu un uzlabotu 4 slāņu konstrukciju nodrošina papildu atbalstu, stabilitāti un mitruma vadību patīkamākai gludināšanas pieredzei. Salokāms un viegli uzglabājams, pateicoties integrētajai līplentes siksniņai, tas ir izmantojams gan vertikāli, gan horizontāli.⁴

Gluži kā ar gludekli, bet vieglāks un mazāks

Gluži kā ar gludekli, bet vieglāks un mazāks

Pilnvērtīga gludināšana, bet bez tvaika gludekļa ierastā lielā izmēra. Mūsu inovatīvā tehnoloģija nodrošina jaudīgu, vienmērīgu tvaika padevi bez ūdens pleķiem¹, garantējot nevainojamu rezultātu uz jebkura auduma – no smalka zīda līdz biezai kokvilnai.

Ar vienu kustību var ērti pārslēgties no gludināšanas horizontāli uz vertikālu tvaicēšanu

Ar vienu kustību var ērti pārslēgties no gludināšanas horizontāli uz vertikālu tvaicēšanu

Nevainojami izgludināts un maigi ar tvaiku apstrādāts apģērbs – tas viss ar vienu vieglu ierīci. Ērti ar vienu kustību pārslēdzies no gludināšanas horizontāli biezākiem apģērbiem uz vertikālu tvaicēšanu smalkiem audumiem. Vienmērīga tvaika padeve (45 g/min) jebkurā leņķī nodrošina lielisku rezultātu.

Tehniskā specifikācija

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Atrunas

  1. ¹ Paredzēts parastai lietošanai mājsaimniecībā. Regulāra apkope ir būtiska optimālai veiktspējai – nepieciešama periodiska skalošana

  2. ² Salīdzinājumā ar Philips tvaika gludekļiem ar vidējo svaru 2 kg un uzsilšanas laiku aptuveni 2 minūtes

  3. ³ Ieteicams izmantot skalošanas funkciju reizi mēnesī, lai saglabātu labu tvaika padevi. Ja mājsaimniecībā ir ciets ūdens, funkcija jāizmanto biežāk

  4. ⁴ Pamatojoties uz tvaika padevi, salīdzinot ar Philips tvaika gludekli (DST6120) noklusējuma režīmā

  5. ⁵ 1800 W pie 240 V

  6. ⁶ Izmanto mīksto dēli tikai uz līdzenas, karstuma un tvaika izturīgas virsmas. Tvaiks var sabojāt vai izraisīt noteiktu materiālu apdares vai mēbeļu krāsas izmaiņas