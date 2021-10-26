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5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
26/10/2021
Україна
Має усі необхідні функції.
Має усі необхідні функції. Зручно тримати в руці, легка для жіночої руки. Не пригорає! Використовуємо вже 10 років! РЕКОМЕНДУЮ! :)
Plusi
Має усі необхідні функції, легка, зручна, надійна.
Mīnusi
немає
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3111/02
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par GC3111/02