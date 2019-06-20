30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols
3m vads
Philips tvaika gludekļa pretpilēšanas sistēma sniedz iespēju gludināt smalkus audumus pie zemām temperatūrām, neuztraucoties par ūdens pielienu radītajiem traipiem.
Ar īpaši lielo ūdens ievadi, ūdens pievienošana jūsu gludeklī ir ātra un viegla. Tā aizņem tikai dažas sekundes, un vairs nepastāv risks nošļakstīt ūdeni visapkārt!
Pateicoties īpaši garajam vadam, jūs varat viegli aizsniegt gludināmā dēļa malas un pat tālāk.
Godalgas
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
Маргоwka
20/06/2019
Україна
Классный
Хороший утюг, сколько лет служит и не уступает новым
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3300 GC3310/02 Парова праска
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3300 GC3310/02 Парова праска