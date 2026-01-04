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  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4513/30
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4513/30
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4513/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4513/30
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4513/30
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron GC4513/30
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4513/30

1 godalga

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

Philips tvaika gludeklī Azur Performer apvienots jaudīgs sniegums un viegla lietošana. Quick Calc Release funkcija vieglai atkaļķošanai, automātiskā tvaika kontrole un SteamGlide gludināšanas virsma, lai gludeklis nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi.

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Ar Easy Calc Clean sistēmu

Ātrāk, vieglāk un pārdomātāk

  • Tvaiks 45 g/min; 165 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

  • Atkaļķošana

  • 2400 vati

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai kroku izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Papildu tvaiks līdz pat 165 g visgrūtāk gludināmām krokām

Papildu tvaiks līdz pat 165 g visgrūtāk gludināmām krokām

Papildu tvaiku var izmantot vertikālai tvaicēšanai un stingrām krokām.

Tehniskā specifikācija

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā