ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Pūku noņēmējs
  • Pūku noņēmējs
  • Pūku noņēmējs
  • Pūku noņēmējs
  • Pūku noņēmējs
  • Pūku noņēmējs
  • Pūku noņēmējs
  • Pūku noņēmējs
  • Pūku noņēmējs
  • Pūku noņēmējs

500. sērijaPūku noņēmējs

GC026/80

4.8
| (87) Atsauksmes | 99% ieteica šo produktu

1 godalga

Pūku noņēmējs
Philips pūku noņēmējs sniedz iespēju viegli un ātri noņemt auduma pūkas no visu veidu tekstilizstrādājumiem. Visi jūsu tekstilizstrādājumi — gan džemperi, gan segas — izskatīsies kā jauni!
Skatīt visas priekšrocības
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Savietojamie produkti
Gaiši zila

Gaiši zila
Tvaika gludeklis

GC4563/30

Azur

Azur
Tvaika gludeklis

GC4564/20

Gaiši zila

Gaiši zila
Tvaika gludeklis

GC4567/80

Gaiši zila

Gaiši zila
Tvaika gludeklis

GC4901/10

Gaiši zila

Gaiši zila
Tvaika gludeklis

GC4902/20

Gaiši zila

Gaiši zila
Tvaika gludeklis

GC4905/40

Gaiši zila

Gaiši zila
Tvaika gludeklis

GC4908/80

Gaiši zila

Gaiši zila
Tvaika gludeklis

GC4909/60

PerfectCare Compact Plus

PerfectCare Compact Plus
Gludināšanas sistēma

GC7920/20

PerfectCare Compact Plus

PerfectCare Compact Plus
Gludināšanas sistēma

GC7933/30

Ātri atsvaidziniet savus vecos apģērbus

Pūku noņēmējs

  • Noņem auduma pūkas

  • Piemērots visa veida audumiem

  • Iekļ. 2 Philips AA baterijas

Liela asmens virsma liela laukuma nosegšanai

Liela asmens virsma liela laukuma nosegšanai

Liela asmens virsma nodrošina, ka vienlaikus tiek nosegts lielāks auduma laukums, tāpēc jāveic mazāk kustību, lai audums atkal izskatītos kā jauns

Līdz 8800 apgr./min asmens rotācija efektīvai noņemšanai

Līdz 8800 apgr./min asmens rotācija efektīvai noņemšanai

Asmeņi rotē ar ātrumu līdz 8800 apgr./min, lai efektīvi un ātri noņemtu pūkas no audumiem

Pūku tvertni ir viegli noņemt un iztukšot

Pūku tvertni ir viegli noņemt un iztukšot

Tvertne, kur tiek uzglabātas nogrieztās pūkas, ir viegli noņemama un iztukšojama.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atrast rezerves daļas vai piederumus

Doties pie detaļām un piederumiem

Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.8

no 5

87

Atsauksmes

99%

ieteica šo produktu

3
1

27/06/2025

Україна

Україна

Отличная штука для дома

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців

06/11/2024

Україна

Україна

Чудово виконує свої функції

Дуже потужний,хоча і невеликий та має живлення від батарейок. Дружина в захваті,рекомендую

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців

28/10/2024

Україна

Україна

Чудова машинка для видалення ковтунців

Працює добре, речі виглядають охайними, оновленими. Зручна у використанні. Щиро рекомендую. Єдиний мінус - працює від батарейок, а не акумулятора.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.