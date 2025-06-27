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GC4563/30
GC4564/20
GC4567/80
GC4901/10
GC4902/20
GC4905/40
GC4908/80
GC4909/60
GC7920/20
GC7933/30
Noņem auduma pūkas
Piemērots visa veida audumiem
Iekļ. 2 Philips AA baterijas
Liela asmens virsma nodrošina, ka vienlaikus tiek nosegts lielāks auduma laukums, tāpēc jāveic mazāk kustību, lai audums atkal izskatītos kā jauns
Asmeņi rotē ar ātrumu līdz 8800 apgr./min, lai efektīvi un ātri noņemtu pūkas no audumiem
Tvertne, kur tiek uzglabātas nogrieztās pūkas, ir viegli noņemama un iztukšojama.
Godalgas
4.8
no 5
87
Atsauksmes
99%
ieteica šo produktu
27/06/2025
Україна
Отличная штука для дома
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
Monja85
06/11/2024
Україна
Чудово виконує свої функції
Дуже потужний,хоча і невеликий та має живлення від батарейок. Дружина в захваті,рекомендую
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
HappyHappyLife
28/10/2024
Україна
Чудова машинка для видалення ковтунців
Працює добре, речі виглядають охайними, оновленими. Зручна у використанні. Щиро рекомендую. Єдиний мінус - працює від батарейок, а не акумулятора.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/80 Машинка для видалення ковтунців