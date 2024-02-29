500. sērija

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GC026/80
GC4563/30
GC4564/20
GC4567/80
GC4901/10
GC4902/20
GC4905/40
GC4908/80
GC4909/60
GC7920/20
Noņem auduma pūkas
Piemērots visa veida audumiem
Iekļ. 2 Philips AA baterijas
Liela asmens virsma nodrošina, ka vienlaikus tiek nosegts lielāks auduma laukums, tāpēc jāveic mazāk kustību, lai audums atkal izskatītos kā jauns
Asmeņi rotē ar ātrumu līdz 8800 apgr./min, lai efektīvi un ātri noņemtu pūkas no audumiem
Tvertne, kur tiek uzglabātas nogrieztās pūkas, ir viegli noņemama un iztukšojama.
Godalgas
4.9
no 5
61
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
ХХ21
29/02/2024
Україна
класна штука
дуже класна штука, задоволена на всі 100%. тепер процес очищення речей як окремий вид медитації)
Plusi
ціна-якість
Mīnusi
нема
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
76Alex76
20/02/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Чудовий виріб
Компактна і надійна машинка, пропоную ще акумуляторами обладнати
Plusi
Надійна
Mīnusi
Немає
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
ur7cw@
08/01/2023
Україна
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Маленький помощник
Давно мечтала о такой машинке, но все как то не складывалось и вот купила. Очень хороший помощник для поддержания любимых вещей в хорошем состоянии
Plusi
Выполняет свою работу на отлично+на батарейках+компактеый
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців