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  • Pūku noņēmējs
  • Pūku noņēmējs
  • Pūku noņēmējs
  • Pūku noņēmējs
  • Pūku noņēmējs
  • Pūku noņēmējs
  • Pūku noņēmējs
  • Pūku noņēmējs
  • Pūku noņēmējs
  • Pūku noņēmējs

500. sērijaPūku noņēmējs

GC026/00

4.9
| (61) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu

1 godalga

Pūku noņēmējs
Philips auduma pūku noņēmējs sniedz iespēju viegli un ātri noņemt auduma pūkas no visa veida apģērbiem un tekstilizstrādājumiem. Visi jūsu apģērbi un tekstilizstrādājumi - neatkarīgi no tā, vai tas ir svīteris vai sega - izskatīsies kā jauni!
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Savietojamie produkti
500. sērija

500. sērija
Pūku noņēmējs

GC026/80

Gaiši zila

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GC4563/30

Azur

Azur
Tvaika gludeklis

GC4564/20

Gaiši zila

Gaiši zila
Tvaika gludeklis

GC4567/80

Gaiši zila

Gaiši zila
Tvaika gludeklis

GC4901/10

Gaiši zila

Gaiši zila
Tvaika gludeklis

GC4902/20

Gaiši zila

Gaiši zila
Tvaika gludeklis

GC4905/40

Gaiši zila

Gaiši zila
Tvaika gludeklis

GC4908/80

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PerfectCare Compact Plus

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GC7920/20

Ātri atsvaidziniet savus vecos apģērbus

Pūku noņēmējs

  • Noņem auduma pūkas

  • Piemērots visa veida audumiem

  • Iekļ. 2 Philips AA baterijas

Liela asmens virsma liela laukuma nosegšanai

Liela asmens virsma liela laukuma nosegšanai

Liela asmens virsma nodrošina, ka vienlaikus tiek nosegts lielāks auduma laukums, tāpēc jāveic mazāk kustību, lai audums atkal izskatītos kā jauns

Līdz 8800 apgr./min asmens rotācija efektīvai noņemšanai

Līdz 8800 apgr./min asmens rotācija efektīvai noņemšanai

Asmeņi rotē ar ātrumu līdz 8800 apgr./min, lai efektīvi un ātri noņemtu pūkas no audumiem

Pūku tvertni ir viegli noņemt un iztukšot

Pūku tvertni ir viegli noņemt un iztukšot

Tvertne, kur tiek uzglabātas nogrieztās pūkas, ir viegli noņemama un iztukšojama.

Tehniskā specifikācija

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.9

no 5

61

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

3
2

29/02/2024

Україна

Україна

класна штука

дуже класна штука, задоволена на всі 100%. тепер процес очищення речей як окремий вид медитації)

Plusi

ціна-якість

Mīnusi

нема

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

20/02/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Чудовий виріб

Компактна і надійна машинка, пропоную ще акумуляторами обладнати

Plusi

Надійна

Mīnusi

Немає

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

08/01/2023

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Маленький помощник

Давно мечтала о такой машинке, но все как то не складывалось и вот купила. Очень хороший помощник для поддержания любимых вещей в хорошем состоянии

Plusi

Выполняет свою работу на отлично+на батарейках+компактеый

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 500 GC026/00 Машинка для видалення ковтунців

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.