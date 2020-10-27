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  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Standard Product Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron
  • Product in Use Photo Philips Azur Performer Plus Steam iron

Izbeigta ražošana

Azur Performer PlusTvaika gludeklis

GC4517/20

4.9

| (11) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk

Philips tvaika gludeklis Azur Performer Plus apvieno jaudīgu sniegumu ar vieglu lietošanu. Iebūvēta kaļķa tvertne efektīvai kaļķa likvidēšanai, lai nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi, automātiska tvaika kontrole un SteamGlide Plus gludināšanas virsma.

Skatīt visas priekšrocības

Ar kaļķa tvertni kaļķa notīrīšana ir efektīvāka

Ātrāk*, vieglāk un gudrāk

  • Tvaiks 45 g/min;190 g papildu tvaiks

  • SteamGlide Plus gludināšanas virsma

  • Automātiska izslēgšanās + atkaļķošana

  • 2400 vati

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

2400 W jauda ātrai gludekļa uzkarsēšanai

Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai burzījumu izlīdzināšanai

Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.

SteamGlide Plus gludināšanas virsma: vislabākā slīdamība, ātrāka gludināšana

SteamGlide Plus gludināšanas virsma: vislabākā slīdamība, ātrāka gludināšana

Mūsu labākā SteamGlide Plus gludināšanas virsma vieglākai gludināšanai. Pārdomāti izstrādātās atveres garantē vienmērīgu tvaika sadali.

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • VRS_PBTAWARD66 attēls

Atsauksmes

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4.9

no 5

11

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

27/10/2020

Україна

Україна

Чудова праска з відпарюванням

Потужність пари, завдяки якій не потрібно прикладати багато зусиль щоб випрасувати одяг. Видалення накипу - непотрібно додатково чистити резервуар для води, це робиться однією кнопко.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

13/11/2019

Україна

Україна

Цією праскою чудово прасувати.

Чудова праска, легка в використанні . Дуже якісний виріб.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

10/04/2019

Україна

Україна

Потужний

Сподобалась дуже. Полегшує процес прасування. Взагалі, майже вся техніка у мене фірми Phillips, бо дуже подобається якість продуктів.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска

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  • Īpaši piedāvājumi tikai biedriem.
  • 10% atlaide pirmajam pasūtījumam
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
  • Piegāde 3-4 darba dienu laikā