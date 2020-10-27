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Philips tvaika gludeklis Azur Performer Plus apvieno jaudīgu sniegumu ar vieglu lietošanu. Iebūvēta kaļķa tvertne efektīvai kaļķa likvidēšanai, lai nodrošinātu ilgstošu tvaika padevi, automātiska tvaika kontrole un SteamGlide Plus gludināšanas virsma.
Tvaiks 45 g/min;190 g papildu tvaiks
SteamGlide Plus gludināšanas virsma
Automātiska izslēgšanās + atkaļķošana
2400 vati
Ar 2400 W jaudu Azur Performer Plus tvaika gludeklis ātri uzsilst un nodrošina jaudīgu sniegumu izciliem gludināšanas rezultātiem.
Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai burzījumu izlīdzināšanai.
Mūsu labākā SteamGlide Plus gludināšanas virsma vieglākai gludināšanai. Pārdomāti izstrādātās atveres garantē vienmērīgu tvaika sadali.
Godalgas
4.9
no 5
11
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
max041011
27/10/2020
Україна
Чудова праска з відпарюванням
Потужність пари, завдяки якій не потрібно прикладати багато зусиль щоб випрасувати одяг. Видалення накипу - непотрібно додатково чистити резервуар для води, це робиться однією кнопко.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска
GrigAn
13/11/2019
Україна
Цією праскою чудово прасувати.
Чудова праска, легка в використанні . Дуже якісний виріб.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска
DaryaNG
10/04/2019
Україна
Потужний
Сподобалась дуже. Полегшує процес прасування. Взагалі, майже вся техніка у мене фірми Phillips, бо дуже подобається якість продуктів.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Azur Performer Plus GC4517/20 Парова праска