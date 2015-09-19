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  • Ātra un droša gludināšana
  • Ātra un droša gludināšana
  • Ātra un droša gludināšana
  • Ātra un droša gludināšana
  • Ātra un droša gludināšana
  • Ātra un droša gludināšana
  • Ātra un droša gludināšana
  • Ātra un droša gludināšana

Izbeigta ražošana

InstantCareGludināšanas sistēma

GC7540/02

4

| (2) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātra un droša gludināšana

Radīts ātrai gludināšanai no sākuma līdz beigām, Philips InstantCare tvaika gludeklis ir gatavs lietošanai 2 minūšu laikā. Tvaiks padara gludināšanu ātrāku, iekļūstot dziļāk audumā, lai likvidētu krokas.

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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Gludeklis gatavs darbam 2 minūtēs, uzpilde jebkurā laikā

Ātra un droša gludināšana

  • 5 bāri

  • ECO

  • 220 g papildu tvaiks

Līdz 5 bāru spiediens

Līdz 5 bāru spiediens

Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaika jaudu iespējams pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām.

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 120 g/min

Nepārtraukts tvaiks līdz pat 120 g/min

Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Philips gludekļa ar tvaika staciju unikālā tehnoloģija rada jaudīgāku tvaiku, lai padarītu gludināšanu vieglāku, labāku un ātrāku.

Viegls gludeklis gludināšanai bez piepūles

Gludeklis sver tikai 1,2 kg, padarot gludināšanu vieglu, bez piepūles

Tehniskā specifikācija

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Daļas un piederumi

Godalgas

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsauksmes

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4.0

no 5

2

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

5
3
2
1

19/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

znacznie ułatwia prasowanie

Trochę kłopotiwe opróżianie zbiornika wody. Brak wyjmowanego zbiorika wody faktycznie utrudia obsługę.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem

19/09/2015

Polska

Polska

Verificēts pircējs

znacznie ułatwia prasowanie

Trochę kłopotiwe opróżianie zbiornika wody. Brak wyjmowanego zbiorika wody faktycznie utrudia obsługę.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.