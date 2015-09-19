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Ātra un droša gludināšana
Radīts ātrai gludināšanai no sākuma līdz beigām, Philips InstantCare tvaika gludeklis ir gatavs lietošanai 2 minūšu laikā. Tvaiks padara gludināšanu ātrāku, iekļūstot dziļāk audumā, lai likvidētu krokas.
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5 bāri
ECO
220 g papildu tvaiks
Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Tiek radīts nemainīgi jaudīgs tvaiks, kas iekļūst dziļi audumā, padarot gludināšanu ātrāku un labāku. Tvaika jaudu iespējams pielāgot atbilstoši jūsu vajadzībām.
Jo vairāk tvaika, jo ātrāka gludināšana. Philips gludekļa ar tvaika staciju unikālā tehnoloģija rada jaudīgāku tvaiku, lai padarītu gludināšanu vieglāku, labāku un ātrāku.
Gludeklis sver tikai 1,2 kg, padarot gludināšanu vieglu, bez piepūles
Godalgas
4.0
no 5
2
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Krys7
19/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
znacznie ułatwia prasowanie
Trochę kłopotiwe opróżianie zbiornika wody. Brak wyjmowanego zbiorika wody faktycznie utrudia obsługę.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem
Anna0909
19/09/2015
Polska
Verificēts pircējs
znacznie ułatwia prasowanie
Trochę kłopotiwe opróżianie zbiornika wody. Brak wyjmowanego zbiorika wody faktycznie utrudia obsługę.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par InstantCare GC7540/02 Generator pary pod ciśnieniem