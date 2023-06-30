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Maks. 6,5 bāru sūkņa spiediens
Papildu tvaiks līdz 420 g
1,5 L ūdens tvertne
Pārnēsāšanas aizslēgs
Spēcīgais, nepārtrauktais tvaiks viegli tiek galā pat ar visbiezākajiem audumiem. Grūti izgludināmi burzījumi izzūd, pateicoties papildu tvaikam vienmēr, kad tas nepieciešams. Šis papildu tvaiks ir ideāls vertikālai tvaicēšanai, lai atsvaidzinātu apģērbus un aizkarus.
Gludini visu, no zīda līdz džinsam, nepielāgojot temperatūru. Pateicoties OptimalTEMP, nav nepieciešama vadības ripa vai iestatījumi. Vairs nav iepriekš jāšķiro veļa vai jāgaida, kad gludeklis uzsils un atdzisīs. Jebkurā brīdī var gludināt jebkuru audumu.
Pateicoties OptimalTEMP, garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt, pat atstājot uz apģērba vai gludināmā dēļa. Garantēti bez apdegumiem un spīdīgiem laukumiem.
Godalgas
4.7
no 5
31
Atsauksmes
93%
ieteica šo produktu
Kamochka
30/06/2023
Україна
Бомба-це бомба
Читала відгуки, вирішила придбати, і задоволена на всі 100!Я ще ніколи так не любила прасувати, тепер все випрасоване, навіть те що ніколи не прасувала!Нвстільки легенько ним користуватись, він ніби сам рухається, то навіть не взрівнянні зі звичайною праскою.Вартує своїх грошей!!!
Plusi
найкращий
Mīnusi
недоліків немає взагалі
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
Chayka77
27/04/2022
Україна
Кращий помічник
Я займаюся шиттям та ремонтом одягу. У мене була дуже гарна праска фірми Філіпс, але обьєми роботи ростуть, і вона просто не встигає за мною. Я вирішила придбати нову. Так як моя слугувала мені багато років, на ринку все змінилося. Я навіть не знала, що є праска з парогенератором. І якщо порівнювати, то це небо і земля. Надпотужна пара дозволяє розгладити будь-які згини на тканині. Великий резервуар дозволяє прасувати без перерви. Мені сказали, що можна прасувати будь-які тканини, без налаштування температури. Це працює і дуже економить час, що є найважливішим у моїй професії.
Plusi
Комфорт
Mīnusi
Немає
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
Yuliia Y
24/04/2022
Україна
Philips darbinieks
Мрія кожної жінки
[Employee of philipsglobal] Зламалась праска. Треба купувати нову. Вирішила придбати парогенератор. Дуже задоволена цією паровою системою. Швидко прасує, великий контейнер для води, якщо треба прасувати багато речей. І найважливіше, безпечний для будь-яких тканин.
Plusi
Потужний. Безпечний
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор
Ietaupa līdz pat 30% enerģijas ar eko režīmu salīdzinājumā ar turbo režīmu, balstoties uz standartu IEC 60311
Salīdzinot ar Philips tvaika gludekli Azur