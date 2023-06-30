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  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
  • Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*

PerfectCare CompactGludināšanas sistēma

GC7846/80

4.7
| (31) Atsauksmes | 93% ieteica šo produktu

1 godalga

Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*
Spēcīgā, nepārtrauktā tvaika padeve ļauj ātri izgludināt visu veidu apģērbus — pateicoties mūsu OptimalTEMP tehnoloģijai, nav nepieciešams noregulēt temperatūru. Gludeklis ir kompakts un viegls, tāpēc to ir viegli lietot un uzglabāt.
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Pasaulē vadošais gludināšanas preču zīmols

Mūsu kompaktākā gludināšanas sistēma

Ātrāka gludināšana, izmantojot 2 x vairāk tvaika*

  • Maks. 6,5 bāru sūkņa spiediens

  • Papildu tvaiks līdz 420 g

  • 1,5 L ūdens tvertne

  • Pārnēsāšanas aizslēgs

Jaudīga tvaika plūsma efektīvai burzījumu likvidēšanai

Jaudīga tvaika plūsma efektīvai burzījumu likvidēšanai

Spēcīgais, nepārtrauktais tvaiks viegli tiek galā pat ar visbiezākajiem audumiem. Grūti izgludināmi burzījumi izzūd, pateicoties papildu tvaikam vienmēr, kad tas nepieciešams. Šis papildu tvaiks ir ideāls vertikālai tvaicēšanai, lai atsvaidzinātu apģērbus un aizkarus.

OptimalTEMP tehnoloģija, nav nepieciešams iestatīt temperatūru

OptimalTEMP tehnoloģija, nav nepieciešams iestatīt temperatūru

Gludini visu, no zīda līdz džinsam, nepielāgojot temperatūru. Pateicoties OptimalTEMP, nav nepieciešama vadības ripa vai iestatījumi. Vairs nav iepriekš jāšķiro veļa vai jāgaida, kad gludeklis uzsils un atdzisīs. Jebkurā brīdī var gludināt jebkuru audumu.

Drošs uz visiem gludināmiem apģērbiem, garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Drošs uz visiem gludināmiem apģērbiem, garantēta aizsardzība pret apdegumiem

Pateicoties OptimalTEMP, garantējam, ka šis gludeklis nekad neapdedzinās nevienu audumu, ko drīkst gludināt, pat atstājot uz apģērba vai gludināmā dēļa. Garantēti bez apdegumiem un spīdīgiem laukumiem.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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Godalgas

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Atsauksmes

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4.7

no 5

31

Atsauksmes

93%

ieteica šo produktu

3

30/06/2023

Україна

Україна

Бомба-це бомба

Читала відгуки, вирішила придбати, і задоволена на всі 100!Я ще ніколи так не любила прасувати, тепер все випрасоване, навіть те що ніколи не прасувала!Нвстільки легенько ним користуватись, він ніби сам рухається, то навіть не взрівнянні зі звичайною праскою.Вартує своїх грошей!!!

Plusi

найкращий

Mīnusi

недоліків немає взагалі

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

27/04/2022

Україна

Україна

Кращий помічник

Я займаюся шиттям та ремонтом одягу. У мене була дуже гарна праска фірми Філіпс, але обьєми роботи ростуть, і вона просто не встигає за мною. Я вирішила придбати нову. Так як моя слугувала мені багато років, на ринку все змінилося. Я навіть не знала, що є праска з парогенератором. І якщо порівнювати, то це небо і земля. Надпотужна пара дозволяє розгладити будь-які згини на тканині. Великий резервуар дозволяє прасувати без перерви. Мені сказали, що можна прасувати будь-які тканини, без налаштування температури. Це працює і дуже економить час, що є найважливішим у моїй професії.

Plusi

Комфорт

Mīnusi

Немає

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

24/04/2022

Україна

Україна

Philips darbinieks

Мрія кожної жінки

[Employee of philipsglobal] Зламалась праска. Треба купувати нову. Вирішила придбати парогенератор. Дуже задоволена цією паровою системою. Швидко прасує, великий контейнер для води, якщо треба прасувати багато речей. І найважливіше, безпечний для будь-яких тканин.

Plusi

Потужний. Безпечний

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par PerfectCare Compact GC7846/80 Парогенератор

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Atrunas

  1. Ietaupa līdz pat 30% enerģijas ar eko režīmu salīdzinājumā ar turbo režīmu, balstoties uz standartu IEC 60311

  2. Salīdzinot ar Philips tvaika gludekli Azur