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Izbeigta ražošana
Nerūsējoša tērauda asmeņi
13 garuma iestatījumi
60 min darb. bezv./8 h uzlāde
Apgrieziet jebkāda tipa matus ar mūsu mūsdienīgo DualCut tehnoloģiju, kas apvieno divkārši uzasinātu griešanas elementu un samazinātu berzi. Novatoriskais griešanas elements ir izstrādāts ilgstošai darbībai, apgriežot matus divreiz ātrāk nekā standarta Philips matu griešanas ierīces.*
Pašuzasinoši nerūsējošā tērauda asmeņi ilgstošam asumam.
Vienkārši izvēlieties un fiksējiet vēlamo garuma iestatījumu, izmantojot regulējamo ķemmi ar 12 fiksējamiem garuma iestatījumiem no 1 mm līdz 23 mm, ar 2 mm atstarpi. Vai arī varat to izmantot bez ķemmes īsam 0,5 mm griezumam.
4.7
no 5
131
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
voidka007
26/01/2018
Eesti
HC 3420 Super aparaat
Hästi jõuline aparaat. Kuna minu habemekarvad on kõvad nagu traadid siis teised aparaadid on jäänud jänni aga Philips HC 3420 lõikas nagu siidi.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3420/15 Juukselõikur
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3420/15 Juukselõikur
PawełAZS
30/09/2016
Polska
idealna maszynka odpowiednia dla gęstych włosów
Idealne wykończenie, ostrze noże tnące, jedna regulowana końcówka tnąca
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
spooko
17/04/2016
Polska
proste i praktyczne, ostre ustrojstwo
działa bez zarzutu, ostre, szybko bez rwania włosów itp. polecam do głowy i brody.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Salīdzinājumā ar Philips priekšteci