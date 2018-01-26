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  • HAIRCLIPPER 3000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
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  • HAIRCLIPPER 3000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 3000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 3000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 3000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 3000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 3000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 3000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
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  • HAIRCLIPPER 3000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 3000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 3000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 3000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 3000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 3000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*

Izbeigta ražošana

Hairclipper series 3000Matu griešanas ierīce

HC3420/15

4.7
| (131) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
HAIRCLIPPER 3000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
HAIRCLIPPER 3000. sērijas matu griešanas ierīce ir izstrādāta ilgstošai darbībai. Novatoriskais griezējelements, nerūsējošā tērauda asmeņi un regulējama matu ķemme nodrošina ātrāku, gludāku griezumu nemainīgi laika gaitā.
Skatīt visas priekšrocības

ar DualCut tehnoloģiju ātrākam, gludākam griezumam

HAIRCLIPPER 3000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*

  • Nerūsējoša tērauda asmeņi

  • 13 garuma iestatījumi

  • 60 min darb. bezv./8 h uzlāde

Divkārši uzasināts griešanas elements ar samazinātu berzi

Divkārši uzasināts griešanas elements ar samazinātu berzi

Apgrieziet jebkāda tipa matus ar mūsu mūsdienīgo DualCut tehnoloģiju, kas apvieno divkārši uzasinātu griešanas elementu un samazinātu berzi. Novatoriskais griešanas elements ir izstrādāts ilgstošai darbībai, apgriežot matus divreiz ātrāk nekā standarta Philips matu griešanas ierīces.*

Pašuzasinoši tērauda asmeņi ilgstošam asumam

Pašuzasinoši tērauda asmeņi ilgstošam asumam

Pašuzasinoši nerūsējošā tērauda asmeņi ilgstošam asumam.

Vienkārši maināmi un fiksējami 13 garuma iestatījumi no 0,5 līdz 23 mm

Vienkārši maināmi un fiksējami 13 garuma iestatījumi no 0,5 līdz 23 mm

Vienkārši izvēlieties un fiksējiet vēlamo garuma iestatījumu, izmantojot regulējamo ķemmi ar 12 fiksējamiem garuma iestatījumiem no 1 mm līdz 23 mm, ar 2 mm atstarpi. Vai arī varat to izmantot bez ķemmes īsam 0,5 mm griezumam.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.7

no 5

131

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

26/01/2018

Eesti

Eesti

HC 3420 Super aparaat

Hästi jõuline aparaat. Kuna minu habemekarvad on kõvad nagu traadid siis teised aparaadid on jäänud jänni aga Philips HC 3420 lõikas nagu siidi.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3420/15 Juukselõikur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3420/15 Juukselõikur

30/09/2016

Polska

Polska

idealna maszynka odpowiednia dla gęstych włosów

Idealne wykończenie, ostrze noże tnące, jedna regulowana końcówka tnąca

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

17/04/2016

Polska

Polska

proste i praktyczne, ostre ustrojstwo

działa bez zarzutu, ostre, szybko bez rwania włosów itp. polecam do głowy i brody.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3420/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
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