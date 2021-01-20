30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Pašuzasinošie nerūsējoša tērauda asmeņi
13 garuma iestatījumi
Izmantojams ar vadu
1,8 mm garš strāvas vads nodrošina nepārtrauktu strāvas padevi.
Viegli iegūstiet vajadzīgā garuma matus. Izvēlieties kādu no 12 iestatījumiem no 1 mm līdz 23 mm (regulēšanas solis: 2 mm). Ja nepieciešams īsāks skuvums, noņemiet griešanas ķemmi un iegūsiet 0,5 mm griezumu.
Izskatīties labi nekad nav bijis vieglāk. Mūsu matu griešanas mašīnām ir pašasinoši asmeņi ar neticami ilgu darbmūžu, un tās nodrošina precīzu ķermeņa kopšanu no pirmās dienas līdz piektajam gadam un vēl ilgāk.
4.5
no 5
715
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Ruse
20/01/2021
Latvija
Verificēts pircējs
Ļoti labi griež matus.
Vīrs saka ka labāka griešanas ierīce, ko viņš meģināja
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce
Janis72
08/01/2021
Latvija
Verificēts pircējs
Darbojas lieliski. Esmu pfilips produktu piekritēj
Esmu pfilips produktu piekritējs. Ir televizors pfilips. Bija mūzikas centrs arī. Vispār pfilips produkcija ir super.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna
Sunīc
30/06/2020
Latvija
Verificēts pircējs
Ērts!
Matu griezējs ir vienkāršs lietošanā, viegls. Ērti turēt rokās. Izmēģinājām griezt matus bērniem, vecākiem - visi apmierināti. Nekāda aizķeršanās. Vienīgais nezinām kā būtu, ja nebūtu vada.
Plusi
Nav jāeļļo asmeņi! 2+3g = 5gadu garantija!
Mīnusi
Lietojams tikai ar vadu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna