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Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Nerūsējoša tērauda asmeņi
13 garuma iestatījumi
75 min izm. bez vada/8 h uzlāde
Mūsu Philips matu griešanas ierīce ar jauno, inovatīvo ķemmi ir izstrādāta, lai novērstu matiņu iesprūšanu, ļaujot jums apgriezt matus bez pārtraukuma no sākuma līdz beigām.
Philips Hairclipper 3000 ir uzlabota DualCut tehnoloģija, kas nodrošina maksimālu precizitāti. Tā ir aprīkota ar divpusējiem asmeņiem un izstrādāta tā, lai saglabātu pirmās dienas asumiem
Pašuzasinošie tērauda asmeņi ir izstrādāti neticamai izturībai. Pat pēc 5 gadiem tie griež tikpat precīzi kā pirmajā dienā.
4.7
no 5
102
Atsauksmes
95%
ieteica šo produktu
Šekspīrs
07/10/2021
Latvija
Verificēts pircējs
Ļoti piemērota kvalitāte tik demokrātiskai cenai.
Man der viss, kas iekļauts aprīkojumā. Pirkšu arī cict Jūsu produkciju.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3520/15 Matu griešanas ierīce
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3520/15 Matu griešanas ierīce
Küllike
18/05/2021
Eesti
Väga hea juukselõikusmasin!
Olen masinaga väga rahul. Terad on tervad ja lõikavad hästi. algul oli kuidagi võõras lõigata, sest vana masina terad nii hästi ei lõiganud. Hea on ka see ,et saab ilma juhtmeta lõigata. Väga käepärane!
Plusi
Teravad terad!
Mīnusi
Miinuseid ei ole!
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3520/15 Juukselõikur
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3520/15 Juukselõikur
MAREK Szewczyk
11/03/2024
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
SUPER MASZYNKA
SPISUJE SIĘ DOBRZE I UŻYWAM DO GOLENIA I STRZYŻENIA
Plusi
ZALETY PHILIPSA SA ZNANE I MAM 2 TELEWIZORY TEJ MARKI. NIE TRZEBA ZACHWALAĆ.
Mīnusi
BRAK
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3520/15 Maszynka do strzyżenia włosów
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3520/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Ātrāka apgriešana bez nosprostošanās, salīdzinot ar iepriekšējo ķemmi - tests veikts, apgriežot matus līdz 19 mm garumam
Apgriež 2 reizes ātrāk - salīdzinājumā ar Philips iepriekšējo modeli