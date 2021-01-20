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  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
  • Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana

Hairclipper series 3000Matu griešanas ierīce

HC3525/15

4.5
| (715) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu
Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana
Izmantojot Hairclipper 3000, jūs katru reizi iegūsiet vieglu, ātru un līdzenu matu griezumu. DuraPower tehnoloģija nodrošina ilgu bateriju kalpošanas laiku, un pašuzasinošie metāla asmeņi saglabā savu asumu kā pirmajā lietošanas reizē, tos pat neieeļļojot
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DuraPower tehnoloģija: ilgāks bateriju kalpošanas laiks

Pastāvīga jauda, viegla matu apgriešana

  • Pašuzasinoši metāla asmeņi

  • 13 garuma iestatījumi

  • 45 min izm. bez vada/8 h uzlāde

DuraPower tehnoloģija ilgākam bateriju kalpošanas laikam

DuraPower tehnoloģija samazina asmeņu berzi, un tas pasargā motoru un bateriju no pārslodzes. Tādējādi tiek iegūts ilgāks matu griešanas ierīces baterijas kalpošanas laiks.

Pašuzasinoši metāla asmeņi

Pašuzasinoši metāla asmeņi

Pašuzasinošie metāla asmeņi kalpo neticami ilgi. Pat pēc 5 gadiem tie griež tikpat labi kā pirmajā dienā.

Pielāgojas dažādiem garuma iestatījumiem

Pielāgojas dažādiem garuma iestatījumiem

Grieziet matus precīzi vajadzīgajā garumā, izvēloties vienu no 12 garuma iestatījumiem no 1 mm līdz 23 mm ar 2 mm soli vai noņemiet rugāju ķemmi, lai iegūtu īsu griezumu – 0,5 mm.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.5

no 5

715

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

20/01/2021

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ļoti labi griež matus.

Vīrs saka ka labāka griešanas ierīce, ko viņš meģināja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce

08/01/2021

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Darbojas lieliski. Esmu pfilips produktu piekritēj

Esmu pfilips produktu piekritējs. Ir televizors pfilips. Bija mūzikas centrs arī. Vispār pfilips produkcija ir super.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna

30/06/2020

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ērts!

Matu griezējs ir vienkāršs lietošanā, viegls. Ērti turēt rokās. Izmēģinājām griezt matus bērniem, vecākiem - visi apmierināti. Nekāda aizķeršanās. Vienīgais nezinām kā būtu, ja nebūtu vada.

Plusi

Nav jāeļļo asmeņi! 2+3g = 5gadu garantija!

Mīnusi

Lietojams tikai ar vadu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.