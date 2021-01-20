ProduktiAtbalsts

10% atlaide pirmajam pasūtījumam

30 dienu atgriešana

Piegāde 3-4 darba dienu laikā

Interneta veikals

Visas sērijas

  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums
  • Viegli iegūstams līdzens griezums

Hairclipper series 3000Matu griešanas ierīce

HC3530/15

4.5
| (715) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu
Viegli iegūstams līdzens griezums
Apgrieziet matus ātri un vienkārši. DualCut tehnoloģija ar pašuzasinošiem asmeņiem griež divreiz ātrāk*. Trim-n-Flow tehnoloģijai ir raksturīga ķemme, kas izstrādāta tā, lai novērstu nosprostošanos, tāpēc apgriešanu var veikt ar vienu kustību.
Skatīt visas priekšrocības

Ātrāka apgriešana bez nosprostošanās*

Viegli iegūstams līdzens griezums

  • Nerūsējoša tērauda asmeņi

  • 13 garuma iestatījumi

  • 75 min izm. bez vada/8 h uzlāde

  • kompl. bārdas ķemme

Trim-n-Flow tehnoloģija nepārtrauktai griešanai

Trim-n-Flow tehnoloģija nepārtrauktai griešanai

Mūsu Philips matu griešanas ierīce ar jauno, inovatīvo ķemmi ir izstrādāta, lai novērstu matiņu iesprūšanu, ļaujot jums apgriezt matus bez pārtraukuma no sākuma līdz beigām.

Maksimāla precizitāte ar divpusējiem asmeņiem

Maksimāla precizitāte ar divpusējiem asmeņiem

Philips Hairclipper 3000 ir uzlabota DualCut tehnoloģija, kas nodrošina maksimālu precizitāti. Tā ir aprīkota ar divpusējiem asmeņiem un izstrādāta tā, lai saglabātu pirmās dienas asumiem

Nevainojams un drošs griezums

Nevainojams un drošs griezums

Pašuzasinošie tērauda asmeņi ir izstrādāti neticamai izturībai. Pat pēc 5 gadiem tie griež tikpat precīzi kā pirmajā dienā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
Klientu viedokļi produktu un zvaigžņu vērtējumu veidā ir noderīgi visiem. Tie palīdz uzzināt vairāk par produktu un pieņemt pirkuma lēmumu. Ikviens klients, kurš ir iegādājies produktu tiešsaistē vai veikalā, var iesniegt atsauksmi

4.5

no 5

715

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

20/01/2021

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ļoti labi griež matus.

Vīrs saka ka labāka griešanas ierīce, ko viņš meģināja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce

08/01/2021

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Darbojas lieliski. Esmu pfilips produktu piekritēj

Esmu pfilips produktu piekritējs. Ir televizors pfilips. Bija mūzikas centrs arī. Vispār pfilips produkcija ir super.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna

30/06/2020

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ērts!

Matu griezējs ir vienkāršs lietošanā, viegls. Ērti turēt rokās. Izmēģinājām griezt matus bērniem, vecākiem - visi apmierināti. Nekāda aizķeršanās. Vienīgais nezinām kā būtu, ja nebūtu vada.

Plusi

Nav jāeļļo asmeņi! 2+3g = 5gadu garantija!

Mīnusi

Lietojams tikai ar vadu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna

Pieraksties Philips jaunumiem un saņem ekskluzīvus piedāvājumus

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.

Vēlos saņemt reklāmas paziņojumus par Philips produktiem, pakalpojumiem, notikumiem un akcijām – balstoties uz manām izvēlēm un uzvedību. Varu jebkurā laikā viegli atteikties!

  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Faster clipping without clogging - tested on cut hair length up to 19mm, compared to predecessor comb

  2. Apgriež 2 reizes ātrāk - salīdzinājumā ar Philips iepriekšējo modeli