30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Nerūsējoša tērauda asmeņi
13 garuma iestatījumi
75 min izm. bez vada/8 h uzlāde
kompl. bārdas ķemme
Mūsu Philips matu griešanas ierīce ar jauno, inovatīvo ķemmi ir izstrādāta, lai novērstu matiņu iesprūšanu, ļaujot jums apgriezt matus bez pārtraukuma no sākuma līdz beigām.
Philips Hairclipper 3000 ir uzlabota DualCut tehnoloģija, kas nodrošina maksimālu precizitāti. Tā ir aprīkota ar divpusējiem asmeņiem un izstrādāta tā, lai saglabātu pirmās dienas asumiem
Pašuzasinošie tērauda asmeņi ir izstrādāti neticamai izturībai. Pat pēc 5 gadiem tie griež tikpat precīzi kā pirmajā dienā.
4.5
no 5
715
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Ruse
20/01/2021
Latvija
Verificēts pircējs
Ļoti labi griež matus.
Vīrs saka ka labāka griešanas ierīce, ko viņš meģināja
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce
Janis72
08/01/2021
Latvija
Verificēts pircējs
Darbojas lieliski. Esmu pfilips produktu piekritēj
Esmu pfilips produktu piekritējs. Ir televizors pfilips. Bija mūzikas centrs arī. Vispār pfilips produkcija ir super.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna
Sunīc
30/06/2020
Latvija
Verificēts pircējs
Ērts!
Matu griezējs ir vienkāršs lietošanā, viegls. Ērti turēt rokās. Izmēģinājām griezt matus bērniem, vecākiem - visi apmierināti. Nekāda aizķeršanās. Vienīgais nezinām kā būtu, ja nebūtu vada.
Plusi
Nav jāeļļo asmeņi! 2+3g = 5gadu garantija!
Mīnusi
Lietojams tikai ar vadu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna
Faster clipping without clogging - tested on cut hair length up to 19mm, compared to predecessor comb
Apgriež 2 reizes ātrāk - salīdzinājumā ar Philips iepriekšējo modeli