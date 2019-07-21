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  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
  • HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*

Izbeigta ražošana

Hairclipper series 5000Matu griešanas ierīce

HC5440/15

4.4
| (224) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu
HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
HAIRCLIPPER 5000. sērijas matu griešanas ierīce ir izstrādāta ilgstošai darbībai. Novatoriskais griezējelements, nerūsējošā tērauda asmeņi un regulējama matu ķemme nodrošina ātrāku, gludāku griezumu nemainīgi laika gaitā.
Skatīt visas priekšrocības

ar DualCut tehnoloģiju ātrākam, gludākam griezumam

HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*

  • Nerūsējoša tērauda asmeņi

  • 24 garuma iestatījumi

  • 75 min izm. bez vada/8 h uzlāde

Divkārši uzasināts griešanas elements ar samazinātu berzi

Divkārši uzasināts griešanas elements ar samazinātu berzi

Apgrieziet jebkāda tipa matus ar mūsdienīgo DualCut tehnoloģiju, kas apvieno divkārši uzasinātu griešanas elementu un samazinātu berzi. Inovatīvais griešanas elements ir izstrādāts ilgstošai darbībai, apgriežot matus divreiz ātrāk nekā standarta Philips matu griešanas ierīces. Izturīgs nerūsējošā tērauda asmens aizsargs maksimālam kalpošanas laikam.*

Pašuzasinoši tērauda asmeņi ilgstošam asumam

Pašuzasinoši tērauda asmeņi ilgstošam asumam

Pašuzasinoši nerūsējošā tērauda asmeņi ilgstošam asumam.

Vienkārši maināmi un fiksējami 24 garuma iestatījumi no 0,5 līdz 23 mm

Vienkārši maināmi un fiksējami 24 garuma iestatījumi no 0,5 līdz 23 mm

Pagrieziet garuma iestatījuma slēdzis, lai izvēlētos un fiksētu vēlamo garuma iestatījumu - pieejami 23 garuma iestatījumi no 1 līdz 23 mm, un precīzi 1 mm atstarpi starp katru iestatījumu. Vai arī varat to izmantot bez ķemmes īsam 0,5 mm griezumam.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.4

no 5

224

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

21/07/2019

Latvija

Latvija

Отличная машинка

Отличная машинка за свои деньги , удобно держать в руке , одна насадка с удобной регулировкой , хорошо стрижёт так же режущий блок удобно снимается и чистится

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce

23/12/2015

Latvija

Latvija

Laba baterija un griež tiešām lieliski

ierīce labi pilda sav funkciju, matus uz "īso" var nogriezt diezgan ātri un kvalitatīvi.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce

01/12/2015

Eesti

Eesti

Verificēts pircējs

Väga hea aparaat.

teravad terad ja üleüldse väga hea aparaat, lõikab hästi aku peab hästi vastu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/15 Juukselõikur

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/15 Juukselõikur

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