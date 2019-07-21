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Izbeigta ražošana
Nerūsējoša tērauda asmeņi
24 garuma iestatījumi
75 min izm. bez vada/8 h uzlāde
Apgrieziet jebkāda tipa matus ar mūsdienīgo DualCut tehnoloģiju, kas apvieno divkārši uzasinātu griešanas elementu un samazinātu berzi. Inovatīvais griešanas elements ir izstrādāts ilgstošai darbībai, apgriežot matus divreiz ātrāk nekā standarta Philips matu griešanas ierīces. Izturīgs nerūsējošā tērauda asmens aizsargs maksimālam kalpošanas laikam.*
Pašuzasinoši nerūsējošā tērauda asmeņi ilgstošam asumam.
Pagrieziet garuma iestatījuma slēdzis, lai izvēlētos un fiksētu vēlamo garuma iestatījumu - pieejami 23 garuma iestatījumi no 1 līdz 23 mm, un precīzi 1 mm atstarpi starp katru iestatījumu. Vai arī varat to izmantot bez ķemmes īsam 0,5 mm griezumam.
4.4
no 5
224
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
kalincik
21/07/2019
Latvija
Отличная машинка
Отличная машинка за свои деньги , удобно держать в руке , одна насадка с удобной регулировкой , хорошо стрижёт так же режущий блок удобно снимается и чистится
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce
valdinjshh
23/12/2015
Latvija
Laba baterija un griež tiešām lieliski
ierīce labi pilda sav funkciju, matus uz "īso" var nogriezt diezgan ātri un kvalitatīvi.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/15 Matu griešanas ierīce
alexreimann
01/12/2015
Eesti
Verificēts pircējs
Väga hea aparaat.
teravad terad ja üleüldse väga hea aparaat, lõikab hästi aku peab hästi vastu
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/15 Juukselõikur
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5440/15 Juukselõikur
Salīdzinājumā ar Philips priekšteci