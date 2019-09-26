30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Reģistrējies jaunumiem un laimē!
19
d
Dienas
13
h
Stundas
04
m
Minūtes
39
s
Sekundes
Izbeigta ražošana
HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*
HAIRCLIPPER 5000. sērijas matu griešanas ierīce ir izstrādāta ilgstošai un efektīvai darbībai. Novatoriskais griezējelements, izturīgi titāna asmeņi un regulējama matu ķemme nodrošina ātrāku, gludāku griezumu nemainīgi laika gaitā.
Titāna asmeņi
24 garuma iestatījumi
90 min izm. bez vada/1 h uzlāde
Bērnu ķemme
Apgrieziet jebkāda tipa matus ar mūsu mūsdienīgo DualCut tehnoloģiju, kas apvieno divkārši uzasinātu griešanas elementu un samazinātu berzi. Novatoriskais griešanas elements ir izstrādāts ilgstošai darbībai, apgriežot matus divreiz ātrāk nekā standarta Philips matu griešanas ierīces. Izturīgs nerūsējošā tērauda asmens aizsargs maksimālam kalpošanas laikam.*
Iegūstiet perfektu, bet vienlaikus drošu griezumu ar pašuzasinošajiem titāna pārklājuma tērauda asmeņiem, kas izstrādāti nekļūdīgi ilgmūžīgai darbībai.
Pagrieziet garuma iestatījuma slēdzi, lai izvēlētos un fiksētu vēlamo garuma iestatījumu – pieejami 23 garuma iestatījumi no 1 līdz 23 mm ar precīzi 1 mm atstarpi starp katru iestatījumu. Vai arī varat to izmantot bez ķemmes īsam 0,5 mm griezumam.
4.5
no 5
259
Atsauksmes
91%
ieteica šo produktu
Fiksā
26/09/2019
Latvija
Ērts
Bērnam patīk, jo neplēš matus. Lietot ērti. Ātri var strādāt un pabeigt darbu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5450/15 Matu griešanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5450/15 Matu griešanas ierīce
hastrex
25/03/2016
Latvija
Verificēts pircējs
apmierināts ar produktu
Это уже второе устройство (именно для стрижки волос) которое покупаю производителя Philips. Первым пользовался почти 4 года, и 2-3 раза в месяц к тому же стриг под ноль волосы, а не просто подравнивал чуть чуть, и еще бы прослужил столько же уверен, но захотелось что то из новых моделей, и решил купить снова именно Philips HC5450/15, и надеюсь что прослужит не меньше чем первый:)
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5450/15 Matu griešanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5450/15 Matu griešanas ierīce
sigis36
02/07/2019
Lietuva
atsiliepimas
Turiu šią mašinėlę dvejus metus. Patenkintas 100%. Super daiktas.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Salīdzinājumā ar Philips priekšteci