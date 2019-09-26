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Izbeigta ražošana

Hairclipper series 5000Matu griešanas ierīce

HC5450/15

4.5

| (259) Atsauksmes | 91% ieteica šo produktu

HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*

HAIRCLIPPER 5000. sērijas matu griešanas ierīce ir izstrādāta ilgstošai un efektīvai darbībai. Novatoriskais griezējelements, izturīgi titāna asmeņi un regulējama matu ķemme nodrošina ātrāku, gludāku griezumu nemainīgi laika gaitā.

Skatīt visas priekšrocības

ar DualCut tehnoloģiju ātrākam, gludākam griezumam

HAIRCLIPPER 5000. sērija - apgriež divreiz ātrāk*

  • Titāna asmeņi

  • 24 garuma iestatījumi

  • 90 min izm. bez vada/1 h uzlāde

  • Bērnu ķemme

Divkārši uzasināts griešanas elements ar samazinātu berzi

Divkārši uzasināts griešanas elements ar samazinātu berzi

Apgrieziet jebkāda tipa matus ar mūsu mūsdienīgo DualCut tehnoloģiju, kas apvieno divkārši uzasinātu griešanas elementu un samazinātu berzi. Novatoriskais griešanas elements ir izstrādāts ilgstošai darbībai, apgriežot matus divreiz ātrāk nekā standarta Philips matu griešanas ierīces. Izturīgs nerūsējošā tērauda asmens aizsargs maksimālam kalpošanas laikam.*

Īpaši asi asmeņi īpaši asam rezultātam

Īpaši asi asmeņi īpaši asam rezultātam

Iegūstiet perfektu, bet vienlaikus drošu griezumu ar pašuzasinošajiem titāna pārklājuma tērauda asmeņiem, kas izstrādāti nekļūdīgi ilgmūžīgai darbībai.

Vienkārši maināmi un fiksējami 24 garuma iestatījumi no 0,5 līdz 23 mm

Vienkārši maināmi un fiksējami 24 garuma iestatījumi no 0,5 līdz 23 mm

Pagrieziet garuma iestatījuma slēdzi, lai izvēlētos un fiksētu vēlamo garuma iestatījumu – pieejami 23 garuma iestatījumi no 1 līdz 23 mm ar precīzi 1 mm atstarpi starp katru iestatījumu. Vai arī varat to izmantot bez ķemmes īsam 0,5 mm griezumam.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

Šīs atsauksmes pārvalda Bazaarvoice, un tās atbilst Bazaarvoice autentiskuma politikai, kuru atbalsta krāpšanas apkarošanas tehnoloģija un cilvēka veikta analīze. Sīkāka informācija ir pieejama
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4.5

no 5

259

Atsauksmes

91%

ieteica šo produktu

26/09/2019

Latvija

Latvija

Ērts

Bērnam patīk, jo neplēš matus. Lietot ērti. Ātri var strādāt un pabeigt darbu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5450/15 Matu griešanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5450/15 Matu griešanas ierīce

25/03/2016

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

apmierināts ar produktu

Это уже второе устройство (именно для стрижки волос) которое покупаю производителя Philips. Первым пользовался почти 4 года, и 2-3 раза в месяц к тому же стриг под ноль волосы, а не просто подравнивал чуть чуть, и еще бы прослужил столько же уверен, но захотелось что то из новых моделей, и решил купить снова именно Philips HC5450/15, и надеюсь что прослужит не меньше чем первый:)

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5450/15 Matu griešanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5450/15 Matu griešanas ierīce

02/07/2019

Lietuva

Lietuva

atsiliepimas

Turiu šią mašinėlę dvejus metus. Patenkintas 100%. Super daiktas.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

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