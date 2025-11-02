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  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
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  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
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  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
  • Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.

Hairclipper series 5000 Mazgājama matu griešanas mašīna

HC5610/15

4.8
| (803) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.
Philips 5000. sērijas matu griešanas mašīna nodrošinās jums ātru, vienmērīgu un precīzu griezumu. Ierīces 28 garuma iestatījumi, Trim-and-Flow tehnoloģija un divkāršā asmeņu sistēma ļauj darbu pabeigt ātri un precīzi.
Skatīt visas priekšrocības

Izteikta precizitāte dažādiem griezumiem.

Ātrs, vienmērīgs un precīzs griezums.

  • Trim-n-Flow

  • 28 garuma iestatījumi (0,5-28 mm)

  • 75 min izm. bez vada / 8 h uzlāde

  • 100% mazgājams

  • Līdz pat 5 gadu garantija

Paildziniet akumulatora darbmūžu ar DuraPower optimizēto konstrukciju

Paildziniet akumulatora darbmūžu ar DuraPower optimizēto konstrukciju

Ierīce, uz kuru vienmēr varat paļauties, lai iegūtu lielisku izskatu. DuraPower tehnoloģija pasargā motoru un akumulatoru no pārslodzes, ievērojami paildzinot matu griešanas ierīces darbmūžu.

28 precīzi garuma iestatījumi

28 precīzi garuma iestatījumi

Philips matu griešanas mašīna ir ideāli piemērota jebkura garuma matiem, un tās komplektā ir iekļautas divas regulējamas griešanas ķemmes un papildu 2 mm bārdas ķemme. Precīzi griezumi 3–28 mm garumā ar 1 mm regulēšanas soli. Izmantojiet 2 mm rugāju ķemmi, ja vēlaties īsu griezumu vai ieveidot bārdu, vai noņemiet ķemmi pilnībā, lai iegūtu īpaši īsu 0,5 mm griezumu.

Tikpat asi kā pirmajā dienā bez eļļošanas

Tikpat asi kā pirmajā dienā bez eļļošanas

Pašuzasinošie tērauda asmeņi ir izstrādāti neticamai izturībai. Pat pēc 5 gadiem tie griež tikpat precīzi kā pirmajā dienā.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

803

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

02/11/2025

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Super

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5610/15 Mazgājama matu griešanas mašīna

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5610/15 Mazgājama matu griešanas mašīna

21/11/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Vienkāršs un ērts

Vienkāršums. Nekas pārspīlēts.Ērti kopjams. Nomazgā un viss.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5630/15 Mazgājama matu griešanas mašīna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5630/15 Mazgājama matu griešanas mašīna

04/02/2023

Lietuva

Lietuva

Verificēts pircējs

Nuostabus pirkinys

Labai greitai pristatyta prekė. Gaminys nuostabus, esame labai patenkinti kokybe.

Plusi

Ilgai veikianti baterija

Mīnusi

Neturiu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5610/15 Plaunama plaukų kirpimo mašinėlė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5610/15 Plaunama plaukų kirpimo mašinėlė

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Garantija ir nodrošināta līdz 5 gadiem, proti, ir 2 gadu standarta globālā garantija un 3 gadu papildu garantija, ko var saņemt, ja ierīci reģistrē 90 dienās pēc iegādes.

  2. Attiecas tikai uz 5000., 7000. un 9000. sērijas modeļiem. Pieejami starptautiskajā tirgū, izņemot ASV, Kanādu un Ķīnu.