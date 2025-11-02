30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Trim-n-Flow
28 garuma iestatījumi (0,5-28 mm)
75 min izm. bez vada / 8 h uzlāde
100% mazgājams
Līdz pat 5 gadu garantija
Ierīce, uz kuru vienmēr varat paļauties, lai iegūtu lielisku izskatu. DuraPower tehnoloģija pasargā motoru un akumulatoru no pārslodzes, ievērojami paildzinot matu griešanas ierīces darbmūžu.
Philips matu griešanas mašīna ir ideāli piemērota jebkura garuma matiem, un tās komplektā ir iekļautas divas regulējamas griešanas ķemmes un papildu 2 mm bārdas ķemme. Precīzi griezumi 3–28 mm garumā ar 1 mm regulēšanas soli. Izmantojiet 2 mm rugāju ķemmi, ja vēlaties īsu griezumu vai ieveidot bārdu, vai noņemiet ķemmi pilnībā, lai iegūtu īpaši īsu 0,5 mm griezumu.
Pašuzasinošie tērauda asmeņi ir izstrādāti neticamai izturībai. Pat pēc 5 gadiem tie griež tikpat precīzi kā pirmajā dienā.
4.8
no 5
803
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Opītis 77
02/11/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Super
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5610/15 Mazgājama matu griešanas mašīna
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5610/15 Mazgājama matu griešanas mašīna
Plikpauris
21/11/2022
Latvija
Verificēts pircējs
Vienkāršs un ērts
Vienkāršums. Nekas pārspīlēts.Ērti kopjams. Nomazgā un viss.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5630/15 Mazgājama matu griešanas mašīna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5630/15 Mazgājama matu griešanas mašīna
xekrax
04/02/2023
Lietuva
Verificēts pircējs
Nuostabus pirkinys
Labai greitai pristatyta prekė. Gaminys nuostabus, esame labai patenkinti kokybe.
Plusi
Ilgai veikianti baterija
Mīnusi
Neturiu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5610/15 Plaunama plaukų kirpimo mašinėlė
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5610/15 Plaunama plaukų kirpimo mašinėlė
Garantija ir nodrošināta līdz 5 gadiem, proti, ir 2 gadu standarta globālā garantija un 3 gadu papildu garantija, ko var saņemt, ja ierīci reģistrē 90 dienās pēc iegādes.
Attiecas tikai uz 5000., 7000. un 9000. sērijas modeļiem. Pieejami starptautiskajā tirgū, izņemot ASV, Kanādu un Ķīnu.