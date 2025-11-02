30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
5 uzliekamas ķemmes (2, 3, 5 un 7 mm)
Kontūrām sekojošs 2D skuveklis
61 min lietojums bez vada/1 h ilga uzlāde
Uzgalis muguras aizsniegšanai
Līdz pat 5 gadu garantija
Novatoriskais ķemmes dizains mašīnas lietošanas laikā ļauj novirzīt nogrieztos matus prom no asmeņiem, novēršot jebkura garuma matu ieķeršanos ķemmē, lai apgriešanu varētu sākt un pabeigt bez pārtraukumiem.
Philips Hairclipper 5000 ir uzlabota DualCut tehnoloģija, kas nodrošina maksimālu precizitāti. Tā ir aprīkota ar divpusējiem asmeņiem un izstrādāta tā, lai saglabātu pirmās dienas asumiem
Grieziet matus precīzi vajadzīgajā garumā, izmantojot 2 regulējamas ķemmes, kas griež no 3 mm līdz 28 mm ar 1 mm soli, 2 mm rugāju ķemmi, vai noņemiet ķemmi, lai iegūtu īsu griezumu – 0,5 mm.
4.8
no 5
802
Atsauksmes
97%
ieteica šo produktu
Opītis 77
02/11/2025
Latvija
Verificēts pircējs
Super
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5610/15 Mazgājama matu griešanas mašīna
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5610/15 Mazgājama matu griešanas mašīna
Plikpauris
21/11/2022
Latvija
Verificēts pircējs
Vienkāršs un ērts
Vienkāršums. Nekas pārspīlēts.Ērti kopjams. Nomazgā un viss.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5630/15 Mazgājama matu griešanas mašīna
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5630/15 Mazgājama matu griešanas mašīna
xekrax
04/02/2023
Lietuva
Verificēts pircējs
Nuostabus pirkinys
Labai greitai pristatyta prekė. Gaminys nuostabus, esame labai patenkinti kokybe.
Plusi
Ilgai veikianti baterija
Mīnusi
Neturiu
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5610/15 Plaunama plaukų kirpimo mašinėlė
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5610/15 Plaunama plaukų kirpimo mašinėlė
Garantija ir nodrošināta līdz 5 gadiem, proti, ir 2 gadu standarta globālā garantija un 3 gadu papildu garantija, ko var saņemt, ja ierīci reģistrē 90 dienās pēc iegādes.