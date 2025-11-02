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  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums
  • Ātrs, līdzens matu griezums

Izbeigta ražošana

Hairclipper series 5000Mazgājama matu griešanas mašīna

HC5612/15

4.8
| (802) Atsauksmes | 97% ieteica šo produktu
Ātrs, līdzens matu griezums
Iegūstiet līdzenu matu griezumu, pateicoties DualCut un Trim-n-Flow Pro tehnoloģijai. Jaunais ķemmes dizains novērš jebkāda garuma matu ieķeršanos tajā, tāpēc apgriešanu var veikt ar vienu kustību.
Skatīt visas priekšrocības

Apgrieztie mati tiek aizvirzīti nost, ļaujot tos apgriezt tos 2 reizes ātrāk*

Ātrs, līdzens matu griezums

  • 5 uzliekamas ķemmes (2, 3, 5 un 7 mm)

  • Kontūrām sekojošs 2D skuveklis

  • 61 min lietojums bez vada/1 h ilga uzlāde

  • Uzgalis muguras aizsniegšanai

  • Līdz pat 5 gadu garantija

Apgrieztie mati tiek aizvirzīti nost, ļaujot tos apgriezt tos 2 reizes ātrāk*

Apgrieztie mati tiek aizvirzīti nost, ļaujot tos apgriezt tos 2 reizes ātrāk*

Novatoriskais ķemmes dizains mašīnas lietošanas laikā ļauj novirzīt nogrieztos matus prom no asmeņiem, novēršot jebkura garuma matu ieķeršanos ķemmē, lai apgriešanu varētu sākt un pabeigt bez pārtraukumiem.

Maksimāla precizitāte ar divpusējiem asmeņiem

Maksimāla precizitāte ar divpusējiem asmeņiem

Philips Hairclipper 5000 ir uzlabota DualCut tehnoloģija, kas nodrošina maksimālu precizitāti. Tā ir aprīkota ar divpusējiem asmeņiem un izstrādāta tā, lai saglabātu pirmās dienas asumiem

Pielāgojas dažādiem garuma iestatījumiem

Pielāgojas dažādiem garuma iestatījumiem

Grieziet matus precīzi vajadzīgajā garumā, izmantojot 2 regulējamas ķemmes, kas griež no 3 mm līdz 28 mm ar 1 mm soli, 2 mm rugāju ķemmi, vai noņemiet ķemmi, lai iegūtu īsu griezumu – 0,5 mm.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Atsauksmes

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4.8

no 5

802

Atsauksmes

97%

ieteica šo produktu

02/11/2025

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Super

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5610/15 Mazgājama matu griešanas mašīna

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5610/15 Mazgājama matu griešanas mašīna

21/11/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Vienkāršs un ērts

Vienkāršums. Nekas pārspīlēts.Ērti kopjams. Nomazgā un viss.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5630/15 Mazgājama matu griešanas mašīna

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5630/15 Mazgājama matu griešanas mašīna

04/02/2023

Lietuva

Lietuva

Verificēts pircējs

Nuostabus pirkinys

Labai greitai pristatyta prekė. Gaminys nuostabus, esame labai patenkinti kokybe.

Plusi

Ilgai veikianti baterija

Mīnusi

Neturiu

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5610/15 Plaunama plaukų kirpimo mašinėlė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 5000 HC5610/15 Plaunama plaukų kirpimo mašinėlė

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.
Atrunas

  1. Garantija ir nodrošināta līdz 5 gadiem, proti, ir 2 gadu standarta globālā garantija un 3 gadu papildu garantija, ko var saņemt, ja ierīci reģistrē 90 dienās pēc iegādes.