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Jauns
Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
Nodrošiniet precīzus matu griezumus sev vai saviem tuvākajiem, izmantojot Philips Hair Clipper 5000. Tā asmeņi ilgi paliek asi, nodrošinot vienmērīgu rezultātu un iespaidīgu veiktspēju, strādājot bez vada, kas ļauj griezt ērti un ar pārliecību.
Pašuzasinoši tērauda asmeņi
10 garuma iestatījumi
PowerAdapt sensors
Trim and Flow
Šī matu griešanas ierīce ar 10 garuma iestatījumiem ik pa 3 mm ļauj pārliecinoši kontrolēt savu matu garumu. Regulējamā ķemme pielāgo griezumu no 3 mm līdz 24 mm, un, noņemot ķemmi, varat nogriezt pavisam gludu 0,5 mm griezumu. Uzticama un precīza apgriešana.
41 mm pašasinošie asmeņi nodrošina ilgstošu asumu un viegli nogriež matiņus, panākot nemainīgi vienmērīgu griezumu katru reizi.
Baudiet patīkamu matu griešanu no sākuma līdz beigām. Trim and Flow ķemme ir izveidota tā, lai saglabātu matu kustību, novērstu saķeršanos un matu griešanas mašīna viegli slīdētu pa matiem. Tas palīdz nodrošināt nemainīgu kontroli un netraucēti panākt vēlamo rezultātu.
4.5
no 5
716
Atsauksmes
88%
ieteica šo produktu
Ruse
20/01/2021
Latvija
Verificēts pircējs
Ļoti labi griež matus.
Vīrs saka ka labāka griešanas ierīce, ko viņš meģināja
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce
Date of Use 2019-12-20
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce
Date of Use 2019-12-20
Janis72
08/01/2021
Latvija
Verificēts pircējs
Darbojas lieliski. Esmu pfilips produktu piekritēj
Esmu pfilips produktu piekritējs. Ir televizors pfilips. Bija mūzikas centrs arī. Vispār pfilips produkcija ir super.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna
Date of Use 2019-12-08
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna
Date of Use 2019-12-08
Sunīc
30/06/2020
Latvija
Verificēts pircējs
Ērts!
Matu griezējs ir vienkāršs lietošanā, viegls. Ērti turēt rokās. Izmēģinājām griezt matus bērniem, vecākiem - visi apmierināti. Nekāda aizķeršanās. Vienīgais nezinām kā būtu, ja nebūtu vada.
Plusi
Nav jāeļļo asmeņi! 2+3g = 5gadu garantija!
Mīnusi
Lietojams tikai ar vadu.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna
Date of Use 2019-05-30
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna
Date of Use 2019-05-30
Reģistrējoties vietnē Philips.com 90 dienu laikā pēc iegādes.