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  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei
  • Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei

Jauns

Hair ClipperSeries 5000

HC5721/15

4.5

| (716) Atsauksmes | 88% ieteica šo produktu

Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei

Nodrošiniet precīzus matu griezumus sev vai saviem tuvākajiem, izmantojot Philips Hair Clipper 5000. Tā asmeņi ilgi paliek asi, nodrošinot vienmērīgu rezultātu un iespaidīgu veiktspēju, strādājot bez vada, kas ļauj griezt ērti un ar pārliecību.

Skatīt visas priekšrocības

Iegūstiet ideāli vienmērīgas frizūras mājās

Daudzpusīgs matu griešanas rīks visai ģimenei

  • Pašuzasinoši tērauda asmeņi

  • 10 garuma iestatījumi

  • PowerAdapt sensors

  • Trim and Flow

Pielāgojiet savu izskatu ar 10 regulējamiem garumiem

Pielāgojiet savu izskatu ar 10 regulējamiem garumiem

Šī matu griešanas ierīce ar 10 garuma iestatījumiem ik pa 3 mm ļauj pārliecinoši kontrolēt savu matu garumu. Regulējamā ķemme pielāgo griezumu no 3 mm līdz 24 mm, un, noņemot ķemmi, varat nogriezt pavisam gludu 0,5 mm griezumu. Uzticama un precīza apgriešana.

Maksimāla precizitāte un nemainīga kvalitāte

Maksimāla precizitāte un nemainīga kvalitāte

41 mm pašasinošie asmeņi nodrošina ilgstošu asumu un viegli nogriež matiņus, panākot nemainīgi vienmērīgu griezumu katru reizi.

Vienmērīgai un vieglai matu apgriešanai mājās

Vienmērīgai un vieglai matu apgriešanai mājās

Baudiet patīkamu matu griešanu no sākuma līdz beigām. Trim and Flow ķemme ir izveidota tā, lai saglabātu matu kustību, novērstu saķeršanos un matu griešanas mašīna viegli slīdētu pa matiem. Tas palīdz nodrošināt nemainīgu kontroli un netraucēti panākt vēlamo rezultātu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.5

no 5

716

Atsauksmes

88%

ieteica šo produktu

20/01/2021

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ļoti labi griež matus.

Vīrs saka ka labāka griešanas ierīce, ko viņš meģināja

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce

Date of Use 2019-12-20

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3530/15 Matu griešanas ierīce

Date of Use 2019-12-20

08/01/2021

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Darbojas lieliski. Esmu pfilips produktu piekritēj

Esmu pfilips produktu piekritējs. Ir televizors pfilips. Bija mūzikas centrs arī. Vispār pfilips produkcija ir super.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna

Date of Use 2019-12-08

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna

Date of Use 2019-12-08

30/06/2020

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ērts!

Matu griezējs ir vienkāršs lietošanā, viegls. Ērti turēt rokās. Izmēģinājām griezt matus bērniem, vecākiem - visi apmierināti. Nekāda aizķeršanās. Vienīgais nezinām kā būtu, ja nebūtu vada.

Plusi

Nav jāeļļo asmeņi! 2+3g = 5gadu garantija!

Mīnusi

Lietojams tikai ar vadu.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna

Date of Use 2019-05-30

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 3000 HC3510/15 Matu griešanas mašīna

Date of Use 2019-05-30

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