30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Nerūsējoša tērauda asmeņi
60 garuma iestatījumi
120 min izm. bez vada/1 h uzlāde
Intuitīvais lietotāja interfeiss nodrošina precīzu atgriezenisko saiti izvēlētajam garuma iestatījumam. Izmantojiet pogas, lai viegli izvēlētos un fiksētu vairāk nekā 60 garuma iestatījumus. Ātri pārskatiet garuma iestatījumus vai lēni pārvietojoties cauri katram 0,2 mm solim.
Izmantojiet vadības pogas, lai precīzi izvēlētos un fiksētu vēlamo garumu ar vairāk nekā 60 garuma iestatījumiem. Izmantojiet ķemmi, lai apgrieztu ar precīzi 0,2 mm palielinājumu no 1 līdz 7 mm un 1 mm palielinājumu no 7 līdz 42 mm. Vai arī varat to izmantot bez ķemmes īsam 0,5 mm griezumam.
Matu griešanas ierīce tiek piegādāta ar 3 regulējamām matu ķemmēm: no 1 līdz 7 mm, 7 līdz 24 mm un 24 līdz 42 mm. Vienkārši uzlieciet vienu no ķemmēm ar vairāk nekā 60 fiksējamiem garuma iestatījumiem, ar precīziem 0,2 mm soļiem no 1 līdz 7 mm, un 1 mm soļiem no 7 līdz 42 mm. Vai arī varat izmantot matu griešanas ierīci bez ķemmes īsam 0,5 mm griezumam.
4.7
no 5
162
Atsauksmes
96%
ieteica šo produktu
Raimis
01/03/2022
Latvija
Verificēts pircējs
Labi griež matus, kas man arī ir vajadzīgs
Vienmēr esmu lietojis Philips tehniku. Šī septītās sērijas matu griežamā mašīnīte strādā ļoti labi, griež matus bez liekām vibrācijām, plaši regulē matu giežanas augstumus mainot uzgaļus
Plusi
Philips vienmēr ir ražojis labas preces
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 7000 HC7460/15 Matu griešanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 7000 HC7460/15 Matu griešanas ierīce
Kapciava
18/07/2019
Lietuva
Philips HC7460
Labai lengva ir patikima kirpimo masinele. Ilgai laiko baterija. Geriausia masinele is turetu anksciau. Tai jau antra philips masinele. Rekomenduoju.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 7000 HC7460/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 7000 HC7460/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
xander.sb
15/01/2022
Polska
Akcijas daļa
Verificēts pircējs
Wygodny i wydajny.
Maszynka świetnie strzyże. Dokładnie, cicho. Wreszcie nie muszę ładować za każdym razem. Po prostu wrzucam do szuflady i jest gorowa na kolejny raz. 5 strzyżeń to norma i zapas w akumulatorze.
Plusi
Wygodna, cicha, wydajny akumulator.
Mīnusi
Nie stwierdziłem.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów
Salīdzinājumā ar Philips priekšteci