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  • 1 klikšķis, pilnīga precizitāte
  • 1 klikšķis, pilnīga precizitāte
  • 1 klikšķis, pilnīga precizitāte
  • 1 klikšķis, pilnīga precizitāte
  • 1 klikšķis, pilnīga precizitāte
  • 1 klikšķis, pilnīga precizitāte
  • 1 klikšķis, pilnīga precizitāte
  • 1 klikšķis, pilnīga precizitāte
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  • 1 klikšķis, pilnīga precizitāte
  • 1 klikšķis, pilnīga precizitāte
  • 1 klikšķis, pilnīga precizitāte
  • 1 klikšķis, pilnīga precizitāte
  • 1 klikšķis, pilnīga precizitāte
  • 1 klikšķis, pilnīga precizitāte
  • 1 klikšķis, pilnīga precizitāte

Izbeigta ražošana

Hairclipper series 7000Matu griešanas ierīce

HC7460/15

4.7
| (162) Atsauksmes | 96% ieteica šo produktu
1 klikšķis, pilnīga precizitāte
HAIRCLIPPER Series 7000 sniedz pilnīgu precizitāti un kontroli pār matu griezumu ar vienu vienīgu klikšķi. Pateicoties elektriski regulējamām ķemmēm un augstas veiktspējas griezējelementam, tā ir vienīgā matu griešanas ierīce, kas pastāvīgi nodrošina paredzētos rezultātus.
Skatīt visas priekšrocības

ar elektriski regulējamām ķemmēm

1 klikšķis, pilnīga precizitāte

  • Nerūsējoša tērauda asmeņi

  • 60 garuma iestatījumi

  • 120 min izm. bez vada/1 h uzlāde

Vadības pogas

Vadības pogas

Intuitīvais lietotāja interfeiss nodrošina precīzu atgriezenisko saiti izvēlētajam garuma iestatījumam. Izmantojiet pogas, lai viegli izvēlētos un fiksētu vairāk nekā 60 garuma iestatījumus. Ātri pārskatiet garuma iestatījumus vai lēni pārvietojoties cauri katram 0,2 mm solim.

Vienkārši fiksējami 60 garuma iestatījumi no 0,5 līdz 42 mm

Vienkārši fiksējami 60 garuma iestatījumi no 0,5 līdz 42 mm

Izmantojiet vadības pogas, lai precīzi izvēlētos un fiksētu vēlamo garumu ar vairāk nekā 60 garuma iestatījumiem. Izmantojiet ķemmi, lai apgrieztu ar precīzi 0,2 mm palielinājumu no 1 līdz 7 mm un 1 mm palielinājumu no 7 līdz 42 mm. Vai arī varat to izmantot bez ķemmes īsam 0,5 mm griezumam.

Regulējamas matu ķemmes vislabākajiem apgriešanas rezultātiem

Regulējamas matu ķemmes vislabākajiem apgriešanas rezultātiem

Matu griešanas ierīce tiek piegādāta ar 3 regulējamām matu ķemmēm: no 1 līdz 7 mm, 7 līdz 24 mm un 24 līdz 42 mm. Vienkārši uzlieciet vienu no ķemmēm ar vairāk nekā 60 fiksējamiem garuma iestatījumiem, ar precīziem 0,2 mm soļiem no 1 līdz 7 mm, un 1 mm soļiem no 7 līdz 42 mm. Vai arī varat izmantot matu griešanas ierīci bez ķemmes īsam 0,5 mm griezumam.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.7

no 5

162

Atsauksmes

96%

ieteica šo produktu

01/03/2022

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Labi griež matus, kas man arī ir vajadzīgs

Vienmēr esmu lietojis Philips tehniku. Šī septītās sērijas matu griežamā mašīnīte strādā ļoti labi, griež matus bez liekām vibrācijām, plaši regulē matu giežanas augstumus mainot uzgaļus

Plusi

Philips vienmēr ir ražojis labas preces

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 7000 HC7460/15 Matu griešanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 7000 HC7460/15 Matu griešanas ierīce

18/07/2019

Lietuva

Lietuva

Philips HC7460

Labai lengva ir patikima kirpimo masinele. Ilgai laiko baterija. Geriausia masinele is turetu anksciau. Tai jau antra philips masinele. Rekomenduoju.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 7000 HC7460/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 7000 HC7460/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

15/01/2022

Polska

Polska

Verificēts pircējs

Wygodny i wydajny.

Maszynka świetnie strzyże. Dokładnie, cicho. Wreszcie nie muszę ładować za każdym razem. Po prostu wrzucam do szuflady i jest gorowa na kolejny raz. 5 strzyżeń to norma i zapas w akumulatorze.

Plusi

Wygodna, cicha, wydajny akumulator.

Mīnusi

Nie stwierdziłem.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 7000 HC7460/15 Maszynka do strzyżenia włosów

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