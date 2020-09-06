30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Pašuzasinoši metāla asmeņi
60 garuma iestatījumi
120 min izmantošana bez vada / 1 h uzlāde
Uzgalis muguras aizsniegšanai
Līdz pat 5 gadu garantija
Pašuzasinošie tērauda asmeņi ir izstrādāti neticamai izturībai. Pat pēc 5 gadiem tie griež tikpat precīzi kā pirmajā dienā.
Bezvadu matu griešanas mašīna neļaus sapīties vados – 1 stundas uzlāde nodrošina līdz pat 120 minūtēm jaudīgu matu griešanas laiku. Vai arī turiet to pieslēgtu pie tīkla, lai nodrošinātu nepārtrauktu griešanu.
Ķermeņa kopšanas ierīce, kas būs ar jums ilgi: ir pieejama garantija līdz 5 gadiem, t. i., 2 gadu standarta garantija visā pasaulē un 3 gadu papildu garantija, ko var saņemt, ja ierīci reģistrē 90 dienu laikā pēc iegādes.
4.5
no 5
279
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
Jurčiks
06/09/2020
Latvija
Verificēts pircējs
Ļoti ērti un saprotami regulējas vajadzīgai garums
Es esmu apmierināts ar doto produktu,jo es nēsmu profesenāls frizieris bet ar šo mašīnīti tīri tā neko nogriezu matus.Man patika ka es uzliekot jebkuru garuma uzgali ciparu panelis uzrādīja pareizo griešanas garumu,kas ir diezgan ērti un saprotami,kā arī griešanas laikā grieza labi neplēsa matus.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce
Māriss
12/11/2018
Latvija
Ērta ierīce!
Ērta ierīce,ļoti labas funkcijas,Griešanas asmeņi izcili!!!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce
Striksė
29/10/2019
Lietuva
Puiki plaukų kirpimo mašinėlė
Lengva naudoti. Galima pasirinkti įvairų plaukų ilgį.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Garantija ir nodrošināta līdz 5 gadiem, proti, ir 2 gadu standarta globālā garantija un 3 gadu papildu garantija, ko var saņemt, ja ierīci reģistrē 90 dienās pēc iegādes.