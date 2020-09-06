30 dienu atgriešana
Piegāde 3-4 darba dienu laikā
Izbeigta ražošana
Titāna asmeņi
400 garuma iestatījumi
120 min izm. bez vada/1 h uzlāde
Digitālais interfeiss nodrošina precīzu atgriezenisko saiti izvēlētajam garuma iestatījumam. Izmantojiet skārienekrānu, lai viegli pārlūkotu vairāk nekā 400 garuma iestatījumus. Ātri pārskatiet garuma iestatījumus vai lēni pārvietojoties cauri katram 0,1 mm solim.
Izmantojiet Digital Swipe, lai fiksētu precīzu vajadzīgo garumu. Varat izvēlēties no vairāk nekā 400 iespējām ar 0,1 mm soli vai noņemt ķemmi īsam griezumam – 0,5 mm.
Izbaudiet precīzu matu griešanu ar 3 regulējamām matu ķemmēm. Fiksējiet vairāk nekā 400 matu garumu iespēju no 1 mm līdz 42 mm vai izmantojiet griešanas mašīnu bez ķemmes īsam griezumam – 0,5 mm.
Godalgas
4.5
no 5
279
Atsauksmes
89%
ieteica šo produktu
Jurčiks
06/09/2020
Latvija
Verificēts pircējs
Ļoti ērti un saprotami regulējas vajadzīgai garums
Es esmu apmierināts ar doto produktu,jo es nēsmu profesenāls frizieris bet ar šo mašīnīti tīri tā neko nogriezu matus.Man patika ka es uzliekot jebkuru garuma uzgali ciparu panelis uzrādīja pareizo griešanas garumu,kas ir diezgan ērti un saprotami,kā arī griešanas laikā grieza labi neplēsa matus.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce
Māriss
12/11/2018
Latvija
Ērta ierīce!
Ērta ierīce,ļoti labas funkcijas,Griešanas asmeņi izcili!!!
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce
Striksė
29/10/2019
Lietuva
Puiki plaukų kirpimo mašinėlė
Lengva naudoti. Galima pasirinkti įvairų plaukų ilgį.
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė
Salīdzinājumā ar Philips priekšteci