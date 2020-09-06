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  • Digitālā skārienvadība
  • Digitālā skārienvadība
  • Digitālā skārienvadība
  • Digitālā skārienvadība
  • Digitālā skārienvadība
  • Digitālā skārienvadība
  • Digitālā skārienvadība
  • Digitālā skārienvadība
  • Digitālā skārienvadība
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  • Digitālā skārienvadība
  • Digitālā skārienvadība
  • Digitālā skārienvadība
  • Digitālā skārienvadība
  • Digitālā skārienvadība
  • Digitālā skārienvadība
  • Digitālā skārienvadība
  • Digitālā skārienvadība

Izbeigta ražošana

Hairclipper series 9000Matu griešanas ierīce

HC9450/15

4.5
| (279) Atsauksmes | 89% ieteica šo produktu

2 Godalgas

Digitālā skārienvadība
HAIRCLIPPER Series 9000 sniedz jums pilnīgu precizitāti un kontroli pār matu griezumu. Ar digitālo skārienvadību, motorizētajām ķemmēm, atmiņas funkciju un augstas veiktspējas griezējelementu tā ir vienīgā matu griešanas ierīce, kas pastāvīgi nodrošina paredzētos rezultātus.
Skatīt visas priekšrocības

ar elektriski regulējamām ķemmēm

Digitālā skārienvadība

  • Titāna asmeņi

  • 400 garuma iestatījumi

  • 120 min izm. bez vada/1 h uzlāde

Digitālais interfeiss

Digitālais interfeiss

Digitālais interfeiss nodrošina precīzu atgriezenisko saiti izvēlētajam garuma iestatījumam. Izmantojiet skārienekrānu, lai viegli pārlūkotu vairāk nekā 400 garuma iestatījumus. Ātri pārskatiet garuma iestatījumus vai lēni pārvietojoties cauri katram 0,1 mm solim.

Pielāgojas dažādiem garuma iestatījumiem

Pielāgojas dažādiem garuma iestatījumiem

Izmantojiet Digital Swipe, lai fiksētu precīzu vajadzīgo garumu. Varat izvēlēties no vairāk nekā 400 iespējām ar 0,1 mm soli vai noņemt ķemmi īsam griezumam – 0,5 mm.

Grieziet matus nepieciešamajā garumā

Grieziet matus nepieciešamajā garumā

Izbaudiet precīzu matu griešanu ar 3 regulējamām matu ķemmēm. Fiksējiet vairāk nekā 400 matu garumu iespēju no 1 mm līdz 42 mm vai izmantojiet griešanas mašīnu bez ķemmes īsam griezumam – 0,5 mm.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

Skatiet bieži uzdotos jautājumus, lietotāja rokasgrāmatas, drošības informāciju un padomus

Godalgas

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  • Award image AWARD-3620250

Atsauksmes

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4.5

no 5

279

Atsauksmes

89%

ieteica šo produktu

06/09/2020

Latvija

Latvija

Verificēts pircējs

Ļoti ērti un saprotami regulējas vajadzīgai garums

Es esmu apmierināts ar doto produktu,jo es nēsmu profesenāls frizieris bet ar šo mašīnīti tīri tā neko nogriezu matus.Man patika ka es uzliekot jebkuru garuma uzgali ciparu panelis uzrādīja pareizo griešanas garumu,kas ir diezgan ērti un saprotami,kā arī griešanas laikā grieza labi neplēsa matus.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce

12/11/2018

Latvija

Latvija

Ērta ierīce!

Ērta ierīce,ļoti labas funkcijas,Griešanas asmeņi izcili!!!

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Matu griešanas ierīce

29/10/2019

Lietuva

Lietuva

Puiki plaukų kirpimo mašinėlė

Lengva naudoti. Galima pasirinkti įvairų plaukų ilgį.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Hairclipper series 9000 HC9450/15 Plaukų kirpimo mašinėlė

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