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750 W
Vertikāla uzglabāšana
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis un indikatoru lampiņas
Sviestmaižu plāksne
Pagatavo visas savas iecienītākās karstmaizes uz trīsstūrveida grila plāksnēm
Šis jaudīgais 750 W sviestmaižu tosteris ar ātro uzkarsēšanu nevainojami apgrauzdē jebko līdz zeltainai pilnībai.
Vairs nekādas pielipšanas un beršanas! Karstmaižu gatavošanai paredzētajām grila plāksnēm ir nepiedegošs pārklājums, ko ir viegli notīrīt.
4.9
no 5
16
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Іркенс
28/12/2025
Україна
Мій шалений досвід
Була в мене колись 3 в 1 вафельниця, якась дешева фірма, десь за пів року користування, вона просто задимілась. Я довго не купувала нову, аж поки сестра не купила дорогу, теж 3 в 1, там для бутерів, гриль і вафельниця від Philips. Вона класно працювала і найчастіше ми використовуємо саме вафельницю і насадку для бутербродів, я малому робила в школу. І от почались осінні канікули, оскільки я працюю з дому, я працюю на кухні за ноутбуком а син грався в кімнаті. І ось власне пік історії - закриваю я в пʼятницю ноут, і думаю вимкну з розетки, занесу в кімнату, бо вже нарешті і в мене був вихідний, і відчуваю щось тепле таке - а це включена вафельниця!!! Я в шоці її вимикаю і намагаюсь згадати, коли останній раз її використовувала, і розумію що востаннє я робила малому бутерброди саме в пʼятницю, тобто тиждень назад , до школи ! Телефоную сестрі, запитую чи вона користувалась, вона каже, що вже давно її не брала і я розумію, що таки цілий тиждень вона була включена в розетку, і працювала !!!Чесно, це був перший раз в житті така ситуація, бо я сиділа на кухні всі ці дні за столом і працювала, але не чула жодного звуку від неї і якимось дивом вона не перегоріла, не загорілась скатерка, і ми всі залишились живі а вафельниця - залишилась робочою! Хто має таку модель, знають що її можна поставити на бочок і вона буде старіти , так от в цьому шаленому робочому ритмі, поставила її вниз під стіл і просто забула вимкнути з розетки на цілий тиждень. Так що, ця модель і ця фірма - моя щира рекомендація для усіх хто шукає вафельницю або бутербродницю чи гриль! Вона вас не підведе, навіть такі критичні моменти, який стався зі мною !
Plusi
Він допоможе у приготуванні страв і збереже ваші нерви
Mīnusi
Немає у нього проти
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця
Niki_A
29/12/2024
Україна
Verificēts pircējs
Піч чудова
Єдине, чого не вистачає бутербродниці, на мій розсуд, то це якогось таймеру с функцією відключення. А взагалі чудовий пристрій. Тепер у мене щоранку різні смажені бутерброди.
Plusi
Оптимальна вага, якісні матеріали, легке використання
Mīnusi
короткий шнур (бажано ще додати 20-30 см), відсутність таймеру
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця
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Mariana@
25/06/2024
Україна
Akcijas daļa
Надійна і якісна
Мій син любить паніні і гарячі бутерброди,тому ця сендвічниця дуже спростила їх приготування.Дуже швидко і смачно,компактна і якісна.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця