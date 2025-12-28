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  • Zeltainas sviestmaizes katru dienu
  • Zeltainas sviestmaizes katru dienu
  • Zeltainas sviestmaizes katru dienu
  • Zeltainas sviestmaizes katru dienu
  • Zeltainas sviestmaizes katru dienu
  • Zeltainas sviestmaizes katru dienu
  • Zeltainas sviestmaizes katru dienu
  • Zeltainas sviestmaizes katru dienu
  • Zeltainas sviestmaizes katru dienu
  • Zeltainas sviestmaizes katru dienu

3000. sērijaSviestmaižu tosteris

HD2331/90

4.9
| (16) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Zeltainas sviestmaizes katru dienu
Baudi kraukšķīgas un perfekti apceptas trijstūrveida sviestmaizes, izmantojot Philips 3000. sērijas sviestmaižu tosteri. Sviestmaišu plāksnes ar nepiedegošu pārklājumu uzkarst spēcīgi un vienmērīgi, ļaujot pagatavot gardas sviestmaizes, turklāt plāksnes var viegli notīrīt.
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Kraukšķīgas un perfekti grauzdētas trīsstūrveida sviestmaizes

Zeltainas sviestmaizes katru dienu

  • 750 W

  • Vertikāla uzglabāšana

  • Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis un indikatoru lampiņas

  • Sviestmaižu plāksne

Trīsstūrveida grila plāksnes iecienītākajām sāļajām uzkodām

Trīsstūrveida grila plāksnes iecienītākajām sāļajām uzkodām

Pagatavo visas savas iecienītākās karstmaizes uz trīsstūrveida grila plāksnēm

750 W jauda nevainojamam grauzdējumam

750 W jauda nevainojamam grauzdējumam

Šis jaudīgais 750 W sviestmaižu tosteris ar ātro uzkarsēšanu nevainojami apgrauzdē jebko līdz zeltainai pilnībai.

Viegli tīrāmas plātnes ar nepiedegošu pārklājumu

Viegli tīrāmas plātnes ar nepiedegošu pārklājumu

Vairs nekādas pielipšanas un beršanas! Karstmaižu gatavošanai paredzētajām grila plāksnēm ir nepiedegošs pārklājums, ko ir viegli notīrīt.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

16

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

28/12/2025

Україна

Україна

Мій шалений досвід

Була в мене колись 3 в 1 вафельниця, якась дешева фірма, десь за пів року користування, вона просто задимілась. Я довго не купувала нову, аж поки сестра не купила дорогу, теж 3 в 1, там для бутерів, гриль і вафельниця від Philips. Вона класно працювала і найчастіше ми використовуємо саме вафельницю і насадку для бутербродів, я малому робила в школу. І от почались осінні канікули, оскільки я працюю з дому, я працюю на кухні за ноутбуком а син грався в кімнаті. І ось власне пік історії - закриваю я в пʼятницю ноут, і думаю вимкну з розетки, занесу в кімнату, бо вже нарешті і в мене був вихідний, і відчуваю щось тепле таке - а це включена вафельниця!!! Я в шоці її вимикаю і намагаюсь згадати, коли останній раз її використовувала, і розумію що востаннє я робила малому бутерброди саме в пʼятницю, тобто тиждень назад , до школи ! Телефоную сестрі, запитую чи вона користувалась, вона каже, що вже давно її не брала і я розумію, що таки цілий тиждень вона була включена в розетку, і працювала !!!Чесно, це був перший раз в житті така ситуація, бо я сиділа на кухні всі ці дні за столом і працювала, але не чула жодного звуку від неї і якимось дивом вона не перегоріла, не загорілась скатерка, і ми всі залишились живі а вафельниця - залишилась робочою! Хто має таку модель, знають що її можна поставити на бочок і вона буде старіти , так от в цьому шаленому робочому ритмі, поставила її вниз під стіл і просто забула вимкнути з розетки на цілий тиждень. Так що, ця модель і ця фірма - моя щира рекомендація для усіх хто шукає вафельницю або бутербродницю чи гриль! Вона вас не підведе, навіть такі критичні моменти, який стався зі мною !

Plusi

Він допоможе у приготуванні страв і збереже ваші нерви

Mīnusi

Немає у нього проти

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HD2332/90 Вафельниця

29/12/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Піч чудова

Єдине, чого не вистачає бутербродниці, на мій розсуд, то це якогось таймеру с функцією відключення. А взагалі чудовий пристрій. Тепер у мене щоранку різні смажені бутерброди.

Plusi

Оптимальна вага, якісні матеріали, легке використання

Mīnusi

короткий шнур (бажано ще додати 20-30 см), відсутність таймеру

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

25/06/2024

Україна

Україна

Надійна і якісна

Мій син любить паніні і гарячі бутерброди,тому ця сендвічниця дуже спростила їх приготування.Дуже швидко і смачно,компактна і якісна.

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Серія 3000 HD2330/90 Бутербродниця

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