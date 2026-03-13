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Sviestmaižu tosters
Izbeigta ražošana
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HD2383/22
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User Manual Philips Sandwich maker
Izvēlieties iecienītās sastāvdaļas un viegli pagatavojiet gardas sviestmaizes!!
No Philips sviestmaižu vai panini tostera izdalās dūmi
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