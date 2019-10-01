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  • Gardas un viegli pagatavojamas sviestmaizes
  • Gardas un viegli pagatavojamas sviestmaizes
  • Gardas un viegli pagatavojamas sviestmaizes
  • Gardas un viegli pagatavojamas sviestmaizes
  • Gardas un viegli pagatavojamas sviestmaizes
  • Gardas un viegli pagatavojamas sviestmaizes

Izbeigta ražošana

Daily CollectionSviestmaižu tosters

HD2392/40

4.3
| (7) Atsauksmes | 86% ieteica šo produktu
Gardas un viegli pagatavojamas sviestmaizes
Perfekti grauzdētas sviestmaizes jebkurā laikā ar šo augstas temperatūras jaudīgo sviestmaižu tosteru ar griešanas un saspiešanas plātnēm produktu noblīvēšanai. Vienkārša lietošana ar bloķēšanas sistēmu un uzglabāšana ar vertikālu kompaktas uzglabāšanas iespēju.
Skatīt visas priekšrocības

Ar vienkāršu nobloķēšanas sistēmu un vertikālas uzglabāšanas iespēju

Gardas un viegli pagatavojamas sviestmaizes

  • 820 W

  • Griešanas un saspiešanas plātnes

Griešanas un saspiešanas plātnes iespiež sastāvdaļas/sieru sviestmaizē

Griešanas un saspiešanas plātnes iespiež sastāvdaļas/sieru sviestmaizē

Griešanas un saspiešanas plātnes, lai nodrošinātu sastāvdaļu un siera iespiešanu sviestmaizēs

Augsta temperatūra perfekti apgrauzdētai sviestmaizei

Augstā temperatūrā sviestmaizes tiek vienmērīgi apgrauzdētas gardas un kraukšķīgas.

Vienkārša bloķēšanas sistēma, nospiežot uz leju

Vienkārša bloķēšanas sistēma, nospiežot uz leju

Vienkārši nospiediet uz leju, lai droši noslēgtu un nobloķētu sviestmaižu tosteri.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.3

no 5

7

Atsauksmes

86%

ieteica šo produktu

3
2

01/10/2019

Česká republika

Česká republika

Kvalitní výrobek za přijatelnou cenu

Po dřívějších zkušenostech jsem vsadil na toustovač Philips a dobře jsem udělal.Toustovač je nejenom skladný,ale i energetický málo náročný.Tousty jsou rychle hotové,krátká doba nahřívání,ale i údržba je velice jednoduchá.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

06/06/2019

България

България

Доволни сме от избора

Добър тостер с незалепващо покритие. Удобен за работа, ползваме го ежедневно, без забележки след доста дълга употреба.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2392/40 Сандвич-тостер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2392/40 Сандвич-тостер

09/03/2019

Česká republika

Česká republika

výborný, kvalitní, bezpečný sendvičovač

Rovnoměrně opeče sendviče, má výborný výkon, opečení trvá 3 - 4 minuty, povrch naprosto nepřilnavý.

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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.