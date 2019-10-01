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820 W
Griešanas un saspiešanas plātnes
Griešanas un saspiešanas plātnes, lai nodrošinātu sastāvdaļu un siera iespiešanu sviestmaizēs
Augstā temperatūrā sviestmaizes tiek vienmērīgi apgrauzdētas gardas un kraukšķīgas.
Vienkārši nospiediet uz leju, lai droši noslēgtu un nobloķētu sviestmaižu tosteri.
4.3
no 5
7
Atsauksmes
86%
ieteica šo produktu
rad19
01/10/2019
Česká republika
Kvalitní výrobek za přijatelnou cenu
Po dřívějších zkušenostech jsem vsadil na toustovač Philips a dobře jsem udělal.Toustovač je nejenom skladný,ale i energetický málo náročný.Tousty jsou rychle hotové,krátká doba nahřívání,ale i údržba je velice jednoduchá.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Иван21
06/06/2019
България
Доволни сме от избора
Добър тостер с незалепващо покритие. Удобен за работа, ползваме го ежедневно, без забележки след доста дълга употреба.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2392/40 Сандвич-тостер
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2392/40 Сандвич-тостер
mateska
09/03/2019
Česká republika
výborný, kvalitní, bezpečný sendvičovač
Rovnoměrně opeče sendviče, má výborný výkon, opečení trvá 3 - 4 minuty, povrch naprosto nepřilnavý.
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2392/00 Sendvičovač