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Izbeigta ražošana

Sviestmaižu tosters

HD2415/80

2.3
| (3) Atsauksmes
Saņemiet to tieši tādu, kādu vēlaties
Izgatavojiet tieši tādas sviestmaizes, kādas Jums patīk. Novietojiet jebkuru sviestmaizi, kas Jums patīk, starp lielajām plātnēm un izvēlieties sev vēlamo laiku. Nepiedegošās, izņemamās, trauku mazgājamajā mašīnā mazgājamās plātnes tīrīšanu padara vēl vienkāršāku.
Skatīt visas priekšrocības

Uzstādiet taimeri gardām sviestmaizēm

Saņemiet to tieši tādu, kādu vēlaties

  • 900 W

Der visa veida sviestmaizēm, pateicoties tā lielajām plātnēm

Piemērots visa veida sviestmaizēm, jo tam ir lielas plātnes.

Ātri un gardi rezultāti, pateicoties 900 W jaudai

Ātri un gardi rezultāti, pateicoties 900 W jaudai.

Digitāls taimeris ar dzirdamu gatavības signālu

Digitāls taimeris ar dzirdamu gatavības signālu.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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2.3

no 5

3

Atsauksmes

5
4
2

04/04/2020

Česká republika

Česká republika

Chybějící podstatné náhradní díly

S výrobkem jsme byli spokojeni. Vyjímatelné a velké pláty velmi usnadnily údržbu. Bohužel když se po nějaké době začaly loupat není možné sehnat náhradu. Což je celkem škoda, protože sendvičovač je jinak velmi dobrý výrobek a rádi bychom jej používali dále. Takže pro příště budeme vybírat produkt (firmu), která více myslí i na dlouhodobé používání jejich výrobků.

Plusi

Kvalitní provedení, časovač, dobrá tepelná izolace dotykových částí.

Mīnusi

Absence náhradních dílů.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2415/80 Sendvičovač

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2415/80 Sendvičovač

24/01/2015

Česká republika

Česká republika

Máte rádi sendviče, ale nikoliv mytí sendvičovače?

Pokud máte rádi sendviče, ale nikoliv mytí sendvičovače, pak je tento docela slušnou volbou. Plochy se totiž dají odejmout a umýt v myčce. Časovač vám připomene, abyste nezapomněli sendvič v zařízení, když si během jeho přípravy chcete vyřídit něco jiného. Bohužel, uchycení vyjímatelných pečících ploch není vyřešeno příliš důvěryhodně - jedná se o tenké napružené ocelové plíšky, které nevypadají příliš odolně, a občas je nutno je přihnout, aby držely, a nebo šly zacvaknout. Nějaký mechanismus s tlačítkem na "click&release" by neuškodil. Taktéž je docela škoda, že přístroj není typu 3-in-1 (sendviče, wafle, kontaktní gril), pokryl by větší rozsah...

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2415/80 Sendvičovač

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2415/80 Sendvičovač

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

Výrobek je po krátké době na vyhození.

Vlivem běžného provozního opotřebení došlo k oloupání vyjímatelných plotének. Ten kdo by předpokládal, že bude možné tento spotřební díl objednat v servisu je na omylu... není to možné. Tak bude jinak plně funkční přístroj odevzdán do sběrného dvoru. Nic podobného si od PHILIPSe již nikdy nekoupím.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2415/80 Sendvičovač

Šī atsauksme tika uzrakstīta par HD2415/80 Sendvičovač

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