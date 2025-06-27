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Pilns 3000. sērijas brokastu komplekts
Izbaudi dažāda veida maizi tieši tā kā tev patīk
Mūsdienīgs dizains jebkurai virtuvei
Izpētiet mūsu pilno 3000. sērijas brokastu komplektu ar pieskaņotu tējkannu un pilienu filtra kafijas automātu. Radīts, lai sāktu dienu ar stilu!
Izbaudi perfektu grauzdiņu tieši savā gaumē, izmantojot 8 izvēlei pieejamos iestatījumus. Pielāgojami jebkura veida maizei – biezai vai plānai, viegli grauzdētai vai zeltaini kraukšķīgi brūnai.
Papildini savas brokastis ar vairākiem maizes veidiem, nevis tikai grauzdiņiem! 2 lielas spraugas dažādiem maizes izmēriem un veidiem. Pašcentrējošais mehānisms perfekti izlīdzina katru šķēli spraugas centrā vienmērīgai apbrūnināšanai neatkarīgi no biezuma.
4.9
no 5
103
Atsauksmes
98%
ieteica šo produktu
Артур333
27/06/2025
Україна
Чудовий тостер, недорогий але дуже гарний та чудово запікає, супер варіант, подобається кришечка, яка закриває нутрощі))
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2582/90 Тостер
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2582/90 Тостер
Xela-_chudo
05/01/2025
Україна
Купили собі, та вже і співробітниці подарувала так
Що їсти на сніданок??? Ох! 😤 А тепер тост з крем-сиром і авокадо, тост з медом, підігріти круасан, тост з рибкою, ковбасою або сиром, то 1-2-3 і готово. Мало того діти навіть це роблять самі!!! Ну як не подякувати!!!
Plusi
У Вам 3 Так і Ви проходите далі!
Mīnusi
Нема таких
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2581/00 Тостер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2581/00 Тостер
viktor23
31/07/2024
Україна
Verificēts pircējs
Чудовий подарунок для жінки!
Швидке приготування.Сподобалось добре прожарювання скибочок хліба.
Plusi
За
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2582/90 Тостер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2582/90 Тостер