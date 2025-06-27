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  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!

3000. sērijaPhilips tosteris

HD2511/00

4.9
| (103) Atsauksmes | 98% ieteica šo produktu
Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
Zeltaini kraukšķīgs grauzdiņš un siltas smalkmaizītes tieši tā, kā tev patīk, pateicoties 8 tostera iestatījumiem un parocīgam maizīšu turētājam. Vienkārša grauzdēšana un lielisks stils ar Philips 3000. sērijas tosteri! Pilnveidotais dizains piešķir smalku mūsdienīgu pieskārienu jebkuram mājoklim.
Skatīt visas priekšrocības

Maizītes un smalkmaizītes, vienmēr tā, kā tev tīk.

Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!

  • Pilns 3000. sērijas brokastu komplekts

  • Izbaudi dažāda veida maizi tieši tā kā tev patīk

  • Mūsdienīgs dizains jebkurai virtuvei

Pilnajā brokastu komplektā iekļauta tējkanna un kafijas automāts

Pilnajā brokastu komplektā iekļauta tējkanna un kafijas automāts

Izpētiet mūsu pilno 3000. sērijas brokastu komplektu ar pieskaņotu tējkannu un pilienu filtra kafijas automātu. Radīts, lai sāktu dienu ar stilu!

Garšīgs grauzdiņš katrā gaumē ar 8 apbrūnināšanas iestatījumiem

Garšīgs grauzdiņš katrā gaumē ar 8 apbrūnināšanas iestatījumiem

Izbaudi perfektu grauzdiņu tieši savā gaumē, izmantojot 8 izvēlei pieejamos iestatījumus. Pielāgojami jebkura veida maizei – biezai vai plānai, viegli grauzdētai vai zeltaini kraukšķīgi brūnai.

Vienmērīgi apgrauzdē jebkuru maizi, izmantojot 2 lielās, pašcentrējošās spraugas

Vienmērīgi apgrauzdē jebkuru maizi, izmantojot 2 lielās, pašcentrējošās spraugas

Papildini savas brokastis ar vairākiem maizes veidiem, nevis tikai grauzdiņiem! 2 lielas spraugas dažādiem maizes izmēriem un veidiem. Pašcentrējošais mehānisms perfekti izlīdzina katru šķēli spraugas centrā vienmērīgai apbrūnināšanai neatkarīgi no biezuma.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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4.9

no 5

103

Atsauksmes

98%

ieteica šo produktu

2

27/06/2025

Україна

Україна

Чудовий тостер, недорогий але дуже гарний та чудово запікає, супер варіант, подобається кришечка, яка закриває нутрощі))

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2582/90 Тостер

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2582/90 Тостер

05/01/2025

Україна

Україна

Купили собі, та вже і співробітниці подарувала так

Що їсти на сніданок??? Ох! 😤 А тепер тост з крем-сиром і авокадо, тост з медом, підігріти круасан, тост з рибкою, ковбасою або сиром, то 1-2-3 і готово. Мало того діти навіть це роблять самі!!! Ну як не подякувати!!!

Plusi

У Вам 3 Так і Ви проходите далі!

Mīnusi

Нема таких

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2581/00 Тостер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2581/00 Тостер

31/07/2024

Україна

Україна

Verificēts pircējs

Чудовий подарунок для жінки!

Швидке приготування.Сподобалось добре прожарювання скибочок хліба.

Plusi

За

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2582/90 Тостер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2582/90 Тостер

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  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.