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HD2511/90
Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
Zeltaini kraukšķīgs grauzdiņš un siltas smalkmaizītes tieši tā, kā tev patīk, pateicoties 8 tostera iestatījumiem un parocīgam maizīšu turētājam. Grauzdēšana ir vienkārša ar stilīgo Philips 3000. sērijas tosteri! Pilnveidotais dizains piešķir smalku, mūsdienīgu pieskārienu jebkuram mājoklim.
Pilns 3000. sērijas brokastu komplekts
Izbaudi dažāda veida maizi tieši tā, kā tev patīk
Mūsdienīgs dizains jebkurai virtuvei
Mūsu pilnajā 3000. sērijas brokastu komplektā iekļauta arī pieskaņota tējkanna un pilienu filtra kafijas automāts. Radīti, lai sāktu dienu ar stilu!
Izbaudi perfektu grauzdiņu tieši savā gaumē, izmantojot 8 pieejamos iestatījumus! Pielāgojami jebkura veida maizei – biezai vai plānai, viegli grauzdētai vai zeltaini kraukšķīgi brūnai.
Papildini savas brokastis ar dažādiem maizes veidiem, nevis tikai grauzdiņiem! Divas lielas atveres piemērotas atšķirīgiem maizes izmēriem un veidiem. Pašcentrējošais mehānisms perfekti novieto katru šķēli atveres centrā vienmērīgai apbrūnināšanai neatkarīgi no biezuma.
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