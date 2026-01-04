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  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!
  • Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!

3000. sērijaPhilips tosteris

HD2511/90

Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!

Zeltaini kraukšķīgs grauzdiņš un siltas smalkmaizītes tieši tā, kā tev patīk, pateicoties 8 tostera iestatījumiem un parocīgam maizīšu turētājam. Grauzdēšana ir vienkārša ar stilīgo Philips 3000. sērijas tosteri! Pilnveidotais dizains piešķir smalku, mūsdienīgu pieskārienu jebkuram mājoklim.

Skatīt visas priekšrocības

Maizītes un smalkmaizītes tieši tā, kā tev patīk.

Izbaudi jebkuru grauzdiņu katru dienu ar stilu!

  • Pilns 3000. sērijas brokastu komplekts

  • Izbaudi dažāda veida maizi tieši tā, kā tev patīk

  • Mūsdienīgs dizains jebkurai virtuvei

Pilnajā brokastu komplektā iekļauta arī tējkanna un kafijas automāts

Pilnajā brokastu komplektā iekļauta arī tējkanna un kafijas automāts

Mūsu pilnajā 3000. sērijas brokastu komplektā iekļauta arī pieskaņota tējkanna un pilienu filtra kafijas automāts. Radīti, lai sāktu dienu ar stilu!

8 apbrūnināšanas iestatījumi garšīgiem grauzdiņiem katrā gaumē

8 apbrūnināšanas iestatījumi garšīgiem grauzdiņiem katrā gaumē

Izbaudi perfektu grauzdiņu tieši savā gaumē, izmantojot 8 pieejamos iestatījumus! Pielāgojami jebkura veida maizei – biezai vai plānai, viegli grauzdētai vai zeltaini kraukšķīgi brūnai.

Vienmērīgi apgrauzdē jebkuru maizi, izmantojot 2 lielās, pašcentrējošās atveres

Vienmērīgi apgrauzdē jebkuru maizi, izmantojot 2 lielās, pašcentrējošās atveres

Papildini savas brokastis ar dažādiem maizes veidiem, nevis tikai grauzdiņiem! Divas lielas atveres piemērotas atšķirīgiem maizes izmēriem un veidiem. Pašcentrējošais mehānisms perfekti novieto katru šķēli atveres centrā vienmērīgai apbrūnināšanai neatkarīgi no biezuma.

Tehniskā specifikācija

Palīdzība saistībā ar šo produktu

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.