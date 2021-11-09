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Izbeigta ražošana
8 iestatījumi
Kompakts dizains
8 iestatījumu klāsts ļauj grauzdēt dažādu veidu maizi bez raizēm par tās apdegšanu. Izvēlieties atbilstošāko brūnināšanas iestatījumu un iegūstiet tieši tādu grauzdētu maizīti, kādu vēlaties.
2 platas, pielāgojamas atveres dažāda lieluma maizes šķēlēm. Ar pašcentrējošo funkciju maize vienmēr atrodas grauzdēšanas nodalījuma vidū, nodrošinot vienmērīgu grauzdējumu abās pusēs.
Uzkarsēšanas funkcija dažu sekunžu laikā uzsilda maizīti, bet atkausēšanas funkcija palīdz ātri atkausēt sasaldētu maizīti.
4.9
no 5
12
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
09/11/2021
Україна
Подарок на 8 марта удался!)
Подарил Женя на 8 марта! Мелочь - но очень довольна! Завтраки стали ещё вкуснее!
Plusi
Цена, качество
Mīnusi
Нет
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2515/00 Тостер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2515/00 Тостер
TT1962
29/10/2021
Україна
Тостер HD4580/A
Не можу оцінити цей прибор, але хочу сказати ДЯКУЮ компанії за тостер HD4580/A , який був куплений більше 20 років тому. Використовується майже кожен день і від цього зовсім не втратив своєї функціональності
Plusi
Надійність
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2515/00 Тостер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2515/00 Тостер
Ravel11111111
28/10/2021
Україна
Простий у використанні. Готує чудові тости.
Використовую тостер такий тостер вже тривалий час. Надійний та зручний у використанні.
Plusi
Надійний
Mīnusi
Не виявив
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2515/00 Тостер
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2515/00 Тостер