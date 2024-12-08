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  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu

Izbeigta ražošana

Daily CollectionTosteris

HD2515/90

5
| (1) Apskats | 100% ieteica šo produktu
Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
Šis kompaktais tosteris ar 8 iestatījumiem un 2 platām, pielāgojamām atverēm nodrošina vienmērīgu grauzdējumu neatkarīgi no maizes veida. Pateicoties izņemamajai drupaču paplātei, tostera tīrīšana ir ātra un vienkārša.
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8 brūnuma iestatījumi un noņemama drupaču paplāte

Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu

  • 8 iestatījumi

  • Kompakts dizains

8 brūnināšanas iestatījumi atbilstoši jūsu vēlmēm

8 brūnināšanas iestatījumi atbilstoši jūsu vēlmēm

8 iestatījumu klāsts ļauj grauzdēt dažādu veidu maizi bez raizēm par tās apdegšanu. Izvēlieties atbilstošāko brūnināšanas iestatījumu un iegūstiet tieši tādu grauzdētu maizīti, kādu vēlaties.

2 platas, pielāgojamas atveres dažāda lieluma maizes šķēlēm

2 platas, pielāgojamas atveres dažāda lieluma maizes šķēlēm

2 platas, pielāgojamas atveres dažāda lieluma maizes šķēlēm. Ar pašcentrējošo funkciju maize vienmēr atrodas grauzdēšanas nodalījuma vidū, nodrošinot vienmērīgu grauzdējumu abās pusēs.

Uzkarsējiet, atkausējiet vienā paņēmienā

Uzkarsējiet, atkausējiet vienā paņēmienā

Uzkarsēšanas funkcija dažu sekunžu laikā uzsilda maizīti, bet atkausēšanas funkcija palīdz ātri atkausēt sasaldētu maizīti.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

1

Apskats

100%

ieteica šo produktu

4
3
2
1

08/12/2024

България

България

Супер много ми допада

Идеален е, най-много харесвам това, че мога да си притоплям хляба, освен да го пека.

Plusi

Притопляне на хляб

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекция Daily HD2517/90 Тостер

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекция Daily HD2517/90 Тостер

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  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.