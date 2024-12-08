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Izbeigta ražošana
8 iestatījumi
Kompakts dizains
8 iestatījumu klāsts ļauj grauzdēt dažādu veidu maizi bez raizēm par tās apdegšanu. Izvēlieties atbilstošāko brūnināšanas iestatījumu un iegūstiet tieši tādu grauzdētu maizīti, kādu vēlaties.
2 platas, pielāgojamas atveres dažāda lieluma maizes šķēlēm. Ar pašcentrējošo funkciju maize vienmēr atrodas grauzdēšanas nodalījuma vidū, nodrošinot vienmērīgu grauzdējumu abās pusēs.
Uzkarsēšanas funkcija dažu sekunžu laikā uzsilda maizīti, bet atkausēšanas funkcija palīdz ātri atkausēt sasaldētu maizīti.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
ИваТС
08/12/2024
България
Супер много ми допада
Идеален е, най-много харесвам това, че мога да си притоплям хляба, освен да го пека.
Plusi
Притопляне на хляб
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекция Daily HD2517/90 Тостер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекция Daily HD2517/90 Тостер