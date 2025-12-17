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8 iestatījumi
Kompakts dizains
Iebūvēts turētājs maizīšu sildīšanai
8 iestatījumu klāsts ļauj grauzdēt dažādu veidu maizi bez raizēm par tās apdegšanu. Izvēlieties atbilstošāko brūnināšanas iestatījumu un iegūstiet tieši tādu grauzdētu maizīti, kādu vēlaties.
2 platas, pielāgojamas atveres dažāda lieluma maizes šķēlēm. Ar pašcentrējošo funkciju maize vienmēr atrodas grauzdēšanas nodalījuma vidū, nodrošinot vienmērīgu grauzdējumu abās pusēs.
Iebūvēts maizīšu turētājs maizīšu un pīrāgu vienkāršai sildīšanai.
5.0
no 5
21
Atsauksmes
100%
ieteica šo produktu
Maslenica
17/12/2025
Україна
Verificēts pircējs
На 150% виконує свої функції !!!
Велике дякую, користуюсь кожного дня, дуже задоволений. Якісний товар.
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
dianavin
26/10/2021
Україна
Виріб має чудові функції
Беззаперечно техніка philips це найкращий вибір!довго служить без ніяких нарікань, добре підсмажує, можна регулювати температуру, підігрівати булочки та круасани
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Lusya36
01/07/2021
Україна
Качественный тостер
Пользовались несколькими тостерами и это единственный, который не пахнет во время работы как-то неприятно, тосты отличные, дизайн хороший, мы довольны!
Plusi
Отменные тосты, красивый дизайн
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал