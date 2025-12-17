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  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
  • Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu

Daily CollectionTosteris — 2 šķēles, plata atvere, metāla

HD2516/90

5
| (21) Atsauksmes | 100% ieteica šo produktu
Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu
Šis kompaktais tosteris ar 8 iestatījumiem un 2 platām, pielāgojamām atverēm nodrošina vienmērīgu grauzdējumu neatkarīgi no maizes veida. Iebūvētais maizīšu turētājs ļauj uzsildīt dažādas maizītes un pīrāgus.
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Ar 8 iestatījumiem un iebūvētu maizīšu sildītāju

Apbrūninātas, kraukšķīgas maizītes katru dienu

  • 8 iestatījumi

  • Kompakts dizains

  • Iebūvēts turētājs maizīšu sildīšanai

8 apbrūnināšanas iestatījumi atbilstoši katrām vēlmēm

8 apbrūnināšanas iestatījumi atbilstoši katrām vēlmēm

8 iestatījumu klāsts ļauj grauzdēt dažādu veidu maizi bez raizēm par tās apdegšanu. Izvēlieties atbilstošāko brūnināšanas iestatījumu un iegūstiet tieši tādu grauzdētu maizīti, kādu vēlaties.

2 platas, pielāgojamas atveres dažāda lieluma maizes šķēlēm

2 platas, pielāgojamas atveres dažāda lieluma maizes šķēlēm

2 platas, pielāgojamas atveres dažāda lieluma maizes šķēlēm. Ar pašcentrējošo funkciju maize vienmēr atrodas grauzdēšanas nodalījuma vidū, nodrošinot vienmērīgu grauzdējumu abās pusēs.

Iebūvēts maizīšu turētājs pīrāgu un maizīšu sildīšanai

Iebūvēts maizīšu turētājs maizīšu un pīrāgu vienkāršai sildīšanai.

Tehniskā specifikācija

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Atsauksmes

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5.0

no 5

21

Atsauksmes

100%

ieteica šo produktu

3
2
1

17/12/2025

Україна

Україна

Verificēts pircējs

На 150% виконує свої функції !!!

Велике дякую, користуюсь кожного дня, дуже задоволений. Якісний товар.

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

26/10/2021

Україна

Україна

Виріб має чудові функції

Беззаперечно техніка philips це найкращий вибір!довго служить без ніяких нарікань, добре підсмажує, можна регулювати температуру, підігрівати булочки та круасани

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

01/07/2021

Україна

Україна

Качественный тостер

Пользовались несколькими тостерами и это единственный, который не пахнет во время работы как-то неприятно, тосты отличные, дизайн хороший, мы довольны!

Plusi

Отменные тосты, красивый дизайн

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

Jā, es iesaku šo produktu

Šī atsauksme tika uzrakstīta par Daily Collection HD2516/90 Тостер – 2 скибочки, широкий отвір, метал

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  • Piedāvājumi tikai biedriem.
  • Agrīna piekļuve pirkumiem.
  • Padomi par veselīgu dzīvesveidu.