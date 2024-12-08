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8 iestatījumi
Kompakts dizains
Iebūvēts turētājs maizīšu sildīšanai
Putekļu vāks
8 iestatījumu klāsts ļauj grauzdēt dažādu veidu maizi bez raizēm par tās apdegšanu. Izvēlieties atbilstošāko brūnināšanas iestatījumu un iegūstiet tieši tādu grauzdētu maizīti, kādu vēlaties.
2 platas, pielāgojamas atveres dažāda lieluma maizes šķēlēm. Ar pašcentrējošo funkciju maize vienmēr atrodas grauzdēšanas nodalījuma vidū, nodrošinot vienmērīgu grauzdējumu abās pusēs.
Iebūvēts maizīšu turētājs maizīšu un pīrāgu vienkāršai sildīšanai.
5.0
no 5
1
Apskats
100%
ieteica šo produktu
ИваТС
08/12/2024
България
Супер много ми допада
Идеален е, най-много харесвам това, че мога да си притоплям хляба, освен да го пека.
Plusi
Притопляне на хляб
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Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекция Daily HD2517/90 Тостер
Jā, es iesaku šo produktu
Šī atsauksme tika uzrakstīta par Колекция Daily HD2517/90 Тостер